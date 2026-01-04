Bologna, 35 anni dopo: la verità ancora sepolta.

Trentacinque anni, un arco di tempo che dovrebbe aver progressivamente illuminato le zone d’ombra di una vicenda così drammatica, eppure l’eco della strage di Bologna continua a risuonare, alimentata dalla persistente incompletezza della verità.

I familiari dei carabinieri caduti, con una dichiarazione carica di dolore e di un’inestinguibile sete di chiarezza, ribadiscono la necessità di un’indagine più profonda, andando al di là delle certezze giudiziarie apparse nel corso degli anni.

La Banda della Uno Bianca, un’ombra sinistra che si è abbattuta sul tessuto sociale bolognese, ha lasciato dietro di sé una scia di morte – ventiquattro vite spezzate e centodue persone ferite – e un reticolo intricato di depistaggi che ancora oggi ostacola la piena ricostruzione degli eventi.

Non si tratta solo di identificare i diretti esecutori, ma di comprendere le dinamiche che hanno reso possibile una simile escalation di violenza, un’esecuzione spietata e apparentemente inarrestabile.

La questione cruciale, e quella che continua a tormentare i familiari e a generare interrogativi nella coscienza collettiva, riguarda il ruolo di figure legate alle istituzioni, uomini che avrebbero dovuto garantire sicurezza e giustizia, ma che, secondo le indagini in corso, potrebbero essere stati complici o, quantomeno, consapevoli delle attività criminali della banda.

Questa dimensione, quella del possibile colluso tra potere e criminalità organizzata, rappresenta il cuore del mistero irrisolto.

L’espressione “Savi”, con la sua connotazione di figure emblematiche e autorevoli, evoca l’esistenza di un sistema di protezione e di occultamento che ha deliberatamente ostacolato le indagini, deviando l’attenzione dai veri responsabili e proteggendo interessi oscuri.

Le accuse, seppur ancora in fase di approfondimento, suggeriscono un quadro inquietante di connivenze e manipolazioni che investono i vertici delle forze dell’ordine e, forse, di altre istituzioni.

La ferocia con cui sono stati perpetrati gli omicidi e i ferimenti non può essere interpretata come un atto isolato, ma come il sintomo di una profonda crisi morale e sociale, un segno di un malessere più ampio che affliggeva la società italiana degli anni ’80.

La strage di Bologna, pertanto, non è solo una tragedia locale, ma un monito per l’intera nazione, un invito a vigilare costantemente sui percorsi della giustizia e a non dimenticare il valore della verità.

I familiari, con la loro instancabile ricerca della giustizia, rappresentano la voce di chi non si rassegna all’oblio, la testimonianza di un dolore che non si placa e la speranza che, un giorno, la piena luce della verità possa finalmente squarciare le tenebre e restituire dignità alle vittime e alla memoria storica del nostro Paese.

La loro richiesta non è un atto di accusa indiscriminata, ma un appello alla responsabilità, un’esigenza di trasparenza e di impegno civile per evitare che simili tragedie possano ripetersi.

La ricerca della verità, in definitiva, è un dovere morale verso le vittime e un atto di amore verso la democrazia.