Bologna, addio a Giovanni: una comunità in lacrime a Sant’Isaia.

La basilica di Sant’Isaia a Bologna, un rifugio di pietra e luce, si è colmata oggi di un dolore palpabile, un oceano di lacrime e abbracci disperati.

La veglia in memoria di Giovanni Tamburi, giovane strappato alla vita nella tragedia di Crans-Montana, ha visto convergere una comunità intera, un tessuto sociale lacerato da un evento improvviso e incomprensibile.

Oltre a parenti e amici intimi, hanno partecipato numerosissimi compagni di classe, testimoni di una vitalità troncata troppo presto, e colleghi di Giovanni, un ragazzo descritto unanimemente come generoso, curioso e dotato di un’innata gentilezza.

La presenza era tangibile di un vuoto incolmabile, un silenzio assordante che sovrastava le parole, come a sottolineare l’insignificanza di qualsiasi spiegazione di fronte alla perdita.

Don Vincenzo Passarelli, figura guida nella formazione religiosa del giovane al liceo Righi, ha guidato la celebrazione, offrendo un messaggio di conforto e speranza in un momento di profonda angoscia.

Più che una semplice commemorazione, la veglia si è configurata come un atto di resilienza collettiva, un tentativo di elaborare il lutto attraverso la condivisione del dolore e il ricordo dei momenti felici trascorsi con Giovanni.

“Di fronte a una sofferenza di tale portata,” ha commentato Don Passarelli con voce roca, “l’unica vera risposta possibile è l’invocazione della grazia divina.

Non tanto per lenire il nostro dolore, che è legittimo e necessario, ma per illuminare il cammino di chi resta, per dare loro la forza di ricostruire un futuro spezzato, per onorare la memoria di Giovanni attraverso la testimonianza di una vita vissuta con coraggio e umanità.

“La tragedia di Crans-Montana non è solo una perdita individuale, ma una ferita profonda nel cuore della comunità bolognese.

Giovanni Tamburi rappresentava un potenziale inespresso, un futuro promettente, un esempio di gioventù positiva.

La sua scomparsa ci interroga sulla fragilità dell’esistenza, sulla precarietà dei nostri progetti, sulla necessità di coltivare relazioni autentiche e di apprezzare ogni istante come un dono prezioso.

La veglia è stata un momento di riflessione sulla responsabilità collettiva, sull’importanza di promuovere la sicurezza e la prevenzione, sulla necessità di creare una società più giusta e solidale, dove ogni giovane possa crescere e realizzare il proprio potenziale in un ambiente protetto e stimolante.

Il ricordo di Giovanni, anziché alimentare il dolore sterile, deve ispirare un impegno concreto per costruire un mondo migliore, un mondo degno del sacrificio di un ragazzo pieno di vita.