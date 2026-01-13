Bologna, aggressione a un autobus: paura a bordo e indagini

Nella serata di ieri, Bologna è stata teatro di un episodio inquietante che ha coinvolto un autobus della linea circolare 33, solita arteria di collegamento che serpeggia tra le periferie e il cuore della città.

L’evento, verificatosi poco prima della mezzanotte, ha messo a dura prova la routine di un equipaggio di superficie e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza percepita nel trasporto pubblico urbano.

L’incidente ha avuto inizio in piazzale Medaglie d’Oro, una delle principali stazioni di interscambio cittadina, quando un individuo, presumibilmente di origine nordafricana, è salito a bordo del bus.

Quasi immediatamente, l’uomo si è innescato in un alterco verbale con un altro passeggero, un confronto che ha avuto breve durata, culminando con la discesa di quest’ultimo in prossimità di Porta San Felice.

A quel punto, l’individuo ha rivolto la sua attenzione verso l’autista, instaurando una dinamica intimidatoria e minacciosa.

Nonostante la natura imprecisata dell’arma utilizzata – si ipotizza un coltello o un cacciavite – l’autista si è visto costretto a obbedire alle direttive dell’aggressore, proseguendo il percorso senza effettuare le soste previste dal regolare orario.

Questa coercizione ha impedito anche agli altri passeggeri, presenti in numero limitato in quella fase serale, di scendere all’abituale capolinea.

La vicenda, durata approssimativamente dieci minuti, si è risolta grazie all’ingegnosa prontezza di spirito dell’autista, che è riuscito a comunicare in codice con il 112, segnalando l’emergenza in corso.

L’intervento del nucleo radiomobile dei Carabinieri, prontamente mobilitato, ha determinato la fuga dell’aggressore nei pressi di viale Panzacchi, ponendo fine all’inquietante episodio.

Attualmente, le forze dell’ordine stanno conducendo indagini approfondite, avvalendosi delle dettagliate descrizioni fornite dall’autista e dagli altri passeggeri, al fine di identificare e assicurare alla giustizia il responsabile di questo atto intimidatorio che ha interrotto la quiete della città.

L’episodio riapre il dibattito sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza a bordo dei mezzi pubblici e sulla crescente sensibilità verso la gestione delle tensioni sociali e dell’integrazione urbana.