Bologna al primo posto: l’Italia brilla nel ranking accademico mondiale.

L’Università di Bologna consolida la sua leadership nel panorama accademico italiano, ottenendo il primo posto nella classifica di Times Higher Education 2026.

Questo risultato, che la posiziona al 130° posto a livello globale, segna un significativo miglioramento rispetto al 2025 (146°), testimoniando un percorso di crescita costante e un impegno concreto verso l’eccellenza.

La tenuta dell’Alma Mater è particolarmente rilevante in un contesto internazionale sempre più competitivo, dove la qualità dell’istruzione superiore è un fattore cruciale per lo sviluppo economico e sociale.

Il successo di Bologna si inserisce in un quadro più ampio che vede anche altre istituzioni italiane primeggiare nel ranking mondiale.

La Scuola Normale Superiore di Pisa, con la sua forte tradizione di ricerca e formazione di alto livello, si attesta al 137° posto, mentre la Sapienza Università di Roma, un’istituzione storica e complessa, guadagna terreno raggiungendo la 170esima posizione.

Il Politecnico di Milano, rinomato per la sua eccellenza in ingegneria e architettura, e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che promuove un modello di ricerca interdisciplinare, si collocano tra le prime 250 università globali, contribuendo a rafforzare la presenza italiana nel panorama internazionale dell’istruzione.

L’Università di Padova, con la sua storia secolare e il suo impegno nella ricerca biomedica, completa il quadro delle eccellenze italiane.

La classifica Times Higher Education, basata su indicatori complessi che valutano insegnamento, ricerca, citazioni, prospettiva internazionale e reddito proveniente da fonti esterne, offre uno spaccato importante sulla performance delle università a livello globale.

La leadership indiscussa dell’Università di Oxford, che per il decimo anno consecutivo si aggiudica il primato mondiale, conferma la sua posizione di riferimento per la ricerca e l’innovazione.

Il Massachusetts Institute of Technology (MIT), con la sua forte vocazione tecnologica e l’impegno nella ricerca applicata, si posiziona al secondo posto, mentre l’Università di Princeton e Cambridge, a pari merito, condividono il terzo gradino del podio.

Queste istituzioni rappresentano modelli di eccellenza, che stimolano le università di tutto il mondo, inclusa quelle italiane, a perseguire standard sempre più elevati.

Il continuo miglioramento delle università italiane nel ranking TH, come dimostrato dai progressi di Bologna, Pisa, Roma, Milano e Padova, suggerisce un investimento strategico nel sistema universitario, unito a un’attenzione costante alla qualità della ricerca e all’internazionalizzazione.

La capacità di attrarre talenti, la collaborazione con il mondo del lavoro e l’impegno nella diffusione della conoscenza rimangono elementi chiave per il futuro delle università italiane, che devono aspirare a diventare centri di eccellenza riconosciuti a livello globale.