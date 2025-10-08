Bologna, boom di turisti: +7,6% nei primi 8 mesi del 2025

Bologna, 8 Ottobre – L’attrattività turistica di Bologna e del suo territorio si consolida, segnando un andamento positivo nei primi otto mesi del 2025.

I dati, recentemente pubblicati dal Servizio Statistica della Regione, rivelano una dinamica in crescita significativa, che proietta la città felsinea come polo turistico di primaria importanza nel panorama nazionale.

Analizzando le cifre, emerge che Bologna ha accolto quasi un milione e mezzo di visitatori, con un incremento del 7,6% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Parallelamente, i pernottamenti hanno raggiunto la soglia dei 3,3 milioni, registrando un aumento dell’8%.

Questi numeri testimoniano non solo un aumento del numero di turisti, ma anche una loro maggiore propensione a prolungare il soggiorno, indicando una crescente soddisfazione e un’esperienza percepita come più ricca e appagante.

Considerando l’intera Città Metropolitana, il quadro è altrettanto incoraggiante.

Si attesta a oltre 2 milioni gli arrivi turistici, con un incremento del 7,7%, mentre i pernottamenti superano i 4,7 milioni, confermando un’attrazione turistica diffusa in tutto il territorio.

Questa crescita sostenuta non è frutto del caso, ma il risultato di un complesso intreccio di fattori.

L’offerta culturale di Bologna, con il suo patrimonio storico-artistico di inestimabile valore – dalle Due Torri al complesso di Santo Stefano – continua ad esercitare un fascino irresistibile.

A questo si aggiunge una vibrante scena gastronomica, che la consacra come capitale indiscussa dell’eccellenza enogastronomica italiana, capace di attrarre un pubblico sempre più attento alla qualità e all’autenticità.

Tuttavia, la crescita turistica non è solo questione di monumenti e sapori.

Bologna si sta affermando anche come hub per il turismo esperienziale, con un’offerta sempre più diversificata che include percorsi cicloturistici, visite guidate a tema (street art, storia del cinema, architettura moderna), laboratori artigianali e corsi di cucina.

La città sta anche investendo in un turismo più sostenibile, promuovendo l’utilizzo di mezzi pubblici e incentivando le strutture ricettive eco-friendly.

L’analisi dei dati rivela anche una diversificazione delle provenienze turistiche.

Sebbene il mercato italiano rimanga preponderante, si registra un aumento significativo di visitatori provenienti da paesi europei (in particolare Germania, Francia e Regno Unito) e da mercati emergenti come Stati Uniti e Canada.

Questo ampliamento del bacino di utenza contribuisce a ridurre la dipendenza da specifici mercati e a rendere il sistema turistico locale più resiliente.

Il futuro del turismo a Bologna si prospetta quindi estremamente positivo.

Tuttavia, è fondamentale monitorare attentamente l’impatto di questa crescita sul tessuto urbano e sulla qualità della vita dei residenti.

È necessario implementare politiche di gestione turistica responsabile, che mirino a conciliare lo sviluppo economico con la tutela del patrimonio culturale e ambientale, garantendo al contempo un’esperienza turistica autentica e gratificante per tutti.

L’innovazione, la sostenibilità e l’attenzione alla comunità locale saranno le chiavi per consolidare il successo di Bologna come destinazione turistica di eccellenza.