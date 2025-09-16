Bologna, ex detenuto rapinava un camion dei Vigili del Fuoco

L’inaspettato e audace episodio che ha scosso la tranquillità di Bologna, pochi giorni dopo la sua liberazione dal carcere della Dozza, solleva interrogativi urgenti sulla gestione della sicurezza e l’efficacia delle misure di controllo post-carcerarie.

L’uomo, un giovane di ventuno anni con origini egiziane, precedentemente arrestato per una rapina in una pizzeria nella zona di Bolognina, ha perpetrato un atto di sconsideratezza che ha visto protagonista un camion dei Vigili del Fuoco, sottratto dal comando di via Ferrarese.

L’azione, seppur breve, ha rischiato di trasformarsi in una grave emergenza.

La rapidità di un agente della polizia penitenziaria, libero dal servizio e attento a ciò che accadeva attorno a lui, ha permesso di interrompere la fuga, bloccando il veicolo con la propria motocicletta.

Il tempestivo intervento di una volante del commissariato Bolognina Pontevecchio ha concluso l’inseguimento, assicurando il giovane alle autorità.

Questo episodio, che si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza locale, ha immediatamente suscitato una reazione politica.

Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega a Bologna, ha espresso la necessità di interventi immediati e mirati.

La richiesta si focalizza su una maggiore protezione del corpo dei Vigili del Fuoco, che da tempo lamentano la mancanza di un presidio permanente e la vulnerabilità della struttura e del personale.

La proposta di Di Benedetto, un *Centro di Permanenza e Rimpatrio (CPR)*, riflette una visione orientata a rafforzare le procedure di gestione e allontanamento di individui ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico.

L’evento non si limita a rappresentare una singola azione criminale, ma simboleggia un problema più ampio: la difficoltà di reinserire efficacemente nel tessuto sociale individui con precedenti penali, e la potenziale inefficacia delle misure preventive.

L’audacia del gesto, la sua vicinanza a un presidio di sicurezza come quello dei Vigili del Fuoco, e la rapidità con cui si è consumato, mettono in luce una potenziale vulnerabilità del sistema di controllo che andrebbe urgentemente rivista.