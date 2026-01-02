Bologna in lutto: Scomparso Giovanni, 16 anni, tra le vittime dell’incendio in Svizzera.

Bologna è avvolta da una profonda inquietudine.

La scomparsa di Giovanni Tamburi, un giovane di sedici anni studente al prestigioso liceo scientifico Righi, ha generato un’ondata di preoccupazione e speranza che si propaga in tutta la città.

La madre, Carla Masiello, ha lanciato un disperato appello, un grido di angoscia che ha immediatamente mobilitato l’attenzione pubblica e le istituzioni.

Il sindaco Matteo Lepore ha prontamente offerto il proprio supporto, facilitando il contatto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Farnesina, per attivare canali di comunicazione e ricerca in Svizzera.

La vicenda si intreccia con una tragedia ancora più vasta: l’incendio devastante che ha colpito il locale “Le Constellation” a Crans-Montana, località montana dove Giovanni si trovava in vacanza con il padre, un imprenditore bolognese proprietario di una residenza.

Il padre, attualmente in stato di forte stress, sta collaborando con le autorità elvetiche e italiane per fare luce sugli eventi.

Giovanni, insieme ad alcuni amici, era uscito per trascorrere una serata al locale, ignaro del destino orribile che lo attendeva.

L’incendio, le cui cause sono ancora oggetto di indagine, ha provocato un numero elevato di vittime, perlopiù giovani, lasciando un vuoto incolmabile tra le famiglie colpite.

La comunità scolastica del Righi, profondamente scossa, ha espresso il proprio sostegno alla famiglia Tamburi, manifestando un sentimento comune di speranza e partecipazione al dolore.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei locali notturni frequentati dai giovani, sulla necessità di una maggiore vigilanza e di controlli più stringenti, e sulla fragilità dell’esistenza umana di fronte a eventi improvvisi e inaspettati.

La ricerca di Giovanni è incessante.

Ogni ora che passa alimenta la speranza e l’angoscia, poiché la situazione è complessa e le informazioni, al momento, frammentarie.

La città di Bologna attende con il cuore in sospeso, sperando in un miracolo e pregando per il ritorno a casa del giovane.

La vicenda è diventata un simbolo di dolore collettivo e di un’umanità ferita, che si stringe attorno alla famiglia Tamburi e a tutte le famiglie colpite dalla tragedia di Crans-Montana.

La ricerca della verità e il ricordo delle vittime saranno un impegno costante per la comunità.