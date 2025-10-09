Bologna: Marcia per la Pace e Solidarietà al Popolo Palestinese

Sabato prossimo, Bologna sarà di nuovo teatro di una mobilitazione civica, un corteo che si concentrerà in piazza dei Martiri a partire dalle ore 15:00.

L’evento, promosso con forza e determinazione, vedrà in prima fila figure di spicco del panorama associativo islamico italiano e attiviste impegnate nel campo dei diritti umani.

Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, insieme a Sara Masi e Irene Soldati, membri dell’equipaggio della Global Sumud Flotilla, guideranno il corteo, affiancati da Maria Elena Delia, voce autorevole e portavoce della stessa Flotilla.

La manifestazione non si configura come una semplice protesta, ma come un atto di profonda solidarietà nei confronti del popolo palestinese, un grido di speranza rivolto a una comunità che da troppo tempo soffre le conseguenze di un conflitto devastante.

Al centro delle rivendicazioni vi è la richiesta pressante di una pace giusta e duratura, una soluzione che tenga conto delle esigenze e dei diritti di tutte le parti coinvolte, garantendo la sicurezza e la prosperità di tutti gli abitanti della regione.

La Global Sumud Flotilla rappresenta un gesto simbolico e concreto di supporto alla Palestina, una sfida al blocco imposto e un tentativo di portare aiuti umanitari a chi ne ha più bisogno.

Partecipare a questa iniziativa, come hanno fatto Sara Masi, Irene Soldati e gli altri membri dell’equipaggio, significa assumersi una responsabilità morale e civile, schierarsi apertamente a favore dei diritti umani e contro ogni forma di oppressione.

L’urgenza di dire “mai più” al genocidio, espressione di una profonda preoccupazione per le violenze e le sofferenze inflitte alla popolazione palestinese, è il filo conduttore che lega tutti i partecipanti alla manifestazione.

Si tratta di un appello alla coscienza collettiva, un monito contro l’indifferenza e l’immobilismo, un invito all’azione per costruire un futuro più giusto e pacifico.

La mobilitazione bolognese si inserisce in un contesto più ampio di crescente sensibilizzazione internazionale nei confronti della questione palestinese e rappresenta un segnale forte di speranza per il futuro.