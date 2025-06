Bologna, processo al chirurgo Stracciari: olio di silicone al centro

Il processo a Bologna contro il chirurgo estetico Stefano Stracciari si apre con una ventina di testimoni potenziali, segnando l’inizio di una vicenda giudiziaria complessa e dalle ramificazioni ampie. La prima udienza, presieduta dalla giudice Simona Siena, ha visto l’acquisizione di elementi significativi, tra cui un servizio delle Iene che ha sollevato interrogativi sulla condotta professionale dell’imputato e una nota dell’Ordine dei Medici che evidenzia la mancanza di copertura assicurativa professionale, circostanza di rilevante importanza in ambito medico-legale.Stracciari, già noto per un procedimento separato che lo ha visto detenuto e sospeso dall’esercizio della professione, risponde ora di lesioni personali a una paziente di 44 anni, assistita dall’avvocato Luca Portincasa. L’accusa contesta l’aver provocato danni estetici permanenti a seguito di un intervento chirurgico eseguito nel 2023. Al centro della disputa, l’utilizzo di olio di silicone, una sostanza non riassorbibile e illegale da decenni, che, secondo l’accusa, sarebbe stata impiantata nella paziente, causando danni irreversibili. L’impiego di materiali non conformi alle normative vigenti rappresenta una violazione etica e penale di notevole gravità, sollevando interrogativi sulla competenza e sulla sicurezza delle procedure chirurgiche eseguite.L’avvocato Portincasa, fiducioso nel rapido progresso del processo, prevede una sentenza entro poco più di dieci mesi, a condizione che si mantenga il calendario delle udienze. La data del 14 aprile 2026 è fissata per la prossima udienza, mentre la discussione finale è prevista per il 5 maggio. Questa tempistica, se confermata, rifletterebbe un’attenzione particolare da parte del tribunale verso la delicatezza e l’urgenza della vicenda.La difesa di Stracciari è affidata dall’avvocato Alessandro Sulsenti, nominato d’ufficio. La presenza di un avvocato d’ufficio sottolinea la situazione di vulnerabilità dell’imputato, la cui libertà e la sua reputazione professionale sono a rischio.Parallelamente, Stracciari è oggetto di un’indagine più ampia, che lo vede accusato, insieme ad altre persone, di lesioni colpose in ambito sanitario, utilizzo di farmaci non conformi e introduzione di dispositivi medici contraffatti nel territorio nazionale. Questo procedimento coinvolge sei pazienti e suggerisce un quadro di possibili comportamenti sistematici di violazione delle norme e di messa a repentaglio della salute pubblica. L’accusa di introduzione di dispositivi medici falsificati è particolarmente grave, in quanto implica una possibile collusione con organizzazioni criminali e una potenziale diffusione di prodotti pericolosi e non sicuri.Il caso solleva quindi questioni di profonda rilevanza etica e legale, riguardanti la responsabilità professionale dei medici, la sicurezza delle procedure estetiche, la tutela dei pazienti e la lotta contro la contraffazione di prodotti sanitari. Il processo rappresenta un importante momento di confronto tra la scienza, il diritto e la morale, con l’obiettivo di accertare la verità dei fatti, punire i colpevoli e garantire la giustizia per la vittima.