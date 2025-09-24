Bologna, processo per femminicidio: la vicenda Gaiani al vaglio della Corte

Si è aperta questa mattina a Bologna, dinanzi alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Fabio Cosentino, una vicenda giudiziaria complessa e dolorosa, che investe la comunità del Bolognese e pone al centro la drammatica realtà del femminicidio.

Leonardo Magri, 64 anni, è imputato per l’omicidio della moglie, Daniela Gaiani, 58 anni, la cui morte, inizialmente presentata come un tragico suicidio, è stata ora ricostruita dalla Procura come un omicidio volontario.

La Procura, rappresentata dal procuratore aggiunto Giampiero Nascimbeni, ha formulato accuse gravissime, aggravando il reato con la relazione sentimentale preesistente e il movente futilistico: l’eliminazione della vittima, considerata un ostacolo alla possibilità di una nuova relazione sentimentale con una donna più giovane.

Questa dinamica relazionale, carica di elementi di gelosia e controllo, emerge come un elemento chiave per comprendere la presunta escalation che ha portato alla morte di Daniela Gaiani.

L’indagine, condotta con rigore metodologico, ha profondamente messo in discussione la ricostruzione iniziale.

L’autopsia, in particolare, ha rivelato un quadro clinico incompatibile con un suicidio: la perizia medico-legale ha escluso l’asfissia meccanica, indicando invece un decesso per strangolamento.

Questa scoperta ha radicalmente alterato la prospettiva dei fatti, conducendo l’inchiesta verso una ricostruzione basata sulla responsabilità di un terzo.

Gli esami tossicologici hanno ulteriormente complicato il quadro, rilevando la presenza di alcol e farmaci antidepressivi nel corpo della vittima, quantitativi tali da compromettere la capacità di generare la forza necessaria per compiere un gesto di tale violenza.

La perizia del RIS, l’unità scientifica investigativa del Carabinieri, ha fornito elementi significativi: l’analisi della corda utilizzata non presentava i segni di stress e deformazione che si sarebbero dovuti riscontrare in caso di un tentativo di suicidio.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Ermanno Corso, ha contestato la ricostruzione accusatoria e ha chiesto di poter chiamare a deporre un esperto di analisi chimiche e prove tessili, al fine di approfondire l’analisi della corda e dei residui presenti sulla vittima.

La strategia difensiva mira a mettere in discussione la validità delle prove scientifiche presentate dall’accusa e a fornire un’interpretazione alternativa dei fatti.

Numerose sono le parti civili che si sono costituite nel processo, testimoniando il profondo dolore e la rabbia di una comunità colpita da un evento così tragico.

La sorella e il fratello della vittima, i genitori e l’associazione ‘La Caramella Buona onlus’ sono affiancati dai rispettivi legali, che si impegnano a tutelare i loro diritti e a chiedere giustizia per Daniela Gaiani.

Il processo si preannuncia lungo e complesso, con un numero elevato di testimoni – 47 nella lista della Procura e 35 in quella della difesa – che richiederà una scrupolosa opera di sfoltimento.

L’attenzione del magistrato è focalizzata sulla necessità di accertare la verità, separando accuratamente le informazioni rilevanti dalle voci superflue, per garantire un processo equo e trasparente.

L’istanza del pm Nascimbeni di sottoporre Leonardo Magri a interrogatorio rappresenta un passaggio cruciale per raccogliere la sua versione dei fatti e chiarire i punti oscuri della vicenda.