Bologna: Procura chiede rigetto ricorsi, conferme definitive.

La Procura Generale presso la Corte di Cassazione, in vista dell’udienza del 30 giugno, ha presentato una requisitoria che sollecita il rigetto di tutti i ricorsi presentati, confermando così le sentenze definitive che condannano Paolo Bellini, Piergiorgio Segatel e Domenico Catracchia per il ruolo svolto nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. La richiesta, formulata dal sostituto procuratore Antonio Balsamo, rappresenta una pietra miliare nel lungo e complesso iter giudiziario, segnato da innumerevoli colpi di scena e rivendicazioni di verità.Paolo Bellini, figura centrale nell’organizzazione neofascista Avanguardia Nazionale, è stato condannato all’ergastolo. Le indagini e le successive sentenze lo hanno identificato come uno degli esecutori materiali dell’attentato, che causò la perdita di 85 vite umane e il ferimento di oltre 200 persone. La sua responsabilità è inestricabilmente legata a quella di Giusva Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini, quest’ultimo già condannato in via definitiva all’ergastolo. L’identificazione di Bellini, corroborata dalla testimonianza della sua ex moglie e da riscontri visivi provenienti da un video amatoriale ripreso in stazione, ha rappresentato un elemento cruciale nel processo.La Procura Generale sottolinea come la sentenza che ha condannato Bellini sia espressione di un approccio improntato al garantismo penale, nel rispetto dei principi fondamentali del diritto. La coerenza della sentenza con le condanne definitive di Fioravanti, Mambro, Ciavardini e Cavallini evidenzia un quadro complessivo di responsabilità che si dipana attraverso i vari gradi di giudizio. La ricostruzione dei fatti, presentata nella motivazione della sentenza, intreccia i collegamenti tra i gruppi terroristici eversivi, protagonisti di una strategia stragista volta a destabilizzare il Paese, con la loggia massonica P2 e con settori deviati dell’apparato di sicurezza nazionale.Piergiorgio Segatel, ex capitano dei carabinieri, ha ricevuto una condanna a sei anni di reclusione per depistaggio, riconoscendo un ruolo attivo nell’ostacolare le indagini e proteggere i responsabili. Domenico Catracchia, amministratore di condomini a Roma, è stato condannato a quattro anni per aver fornito false informazioni al pubblico ministero, contribuendo a depistare le indagini.La requisitoria della Procura Generale non si limita a ribadire le responsabilità individuali, ma cerca di delineare una struttura più ampia, fatta di connessioni occulte e di una rete di complicità che ha reso possibile la strage. L’enfasi posta sulla “catena indiziaria univoca e inequivocabile” suggerisce un’indagine che, pur con le difficoltà e i depistaggi subiti, è riuscita a ricostruire un quadro complessivo di responsabilità, collegando gli eventi e le azioni dei vari soggetti coinvolti. Il rigore argomentativo e l’attenzione ai dettagli nella requisitoria testimoniano l’impegno della Procura Generale a garantire che la giustizia sia pienamente fatta e che la verità sulla strage di Bologna possa emergere con chiarezza, a tutela della memoria delle vittime e per salvaguardare i principi fondamentali dello Stato di diritto.