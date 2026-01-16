Bologna, respinto appello per Missiroli: svolta nel caso del sindaco

Il Tribunale della Libertà di Bologna ha interrotto la spirale di richieste cautelari che gravava su Mattia Missiroli, ex sindaco di Cervia, respingendo l’appello presentato dalla Procura di Ravenna.

La decisione, assunta da un collegio giudicante presieduto da Petragnani Gelosi e composto da Poschi e Melloni, segna una battuta d’arresto per l’accusa, che aveva insistito per la custodia preventiva dell’architetto 44enne, indagato per presunti maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie.

La vicenda, che ha scosso la comunità locale e sollevato interrogativi sulla compatibilità tra vita privata e responsabilità pubblica, si colloca in un contesto più ampio di crescente attenzione mediatica e giudiziaria sui casi di violenza domestica, particolarmente quando coinvolgono figure istituzionali.

La decisione del Tribunale di Bologna, sebbene non definitiva, introduce un elemento di complessità nell’iter giudiziario, sottolineando la necessità di un’analisi approfondita delle prove e della credibilità delle testimonianze.

Il GIP del Tribunale di Ravenna, in precedenza, aveva già rigettato la richiesta di custodia cautelare, pur riconoscendo la credibilità della moglie di Missiroli.

Questa decisione iniziale si era basata sulla valutazione che gli eventi descritti non potessero essere facilmente inquadrati nel reato di maltrattamenti in costanza di relazione, un requisito fondamentale per l’applicazione di tale misura cautelare.

La difesa, guidata dall’avvocato Ermanno Cicognani, ha contestato vigorosamente le accuse, sostenendo che si trattava di una ricostruzione parziale e distorta di dinamiche relazionali complesse, caratterizzate da una reciproca escalation di comportamenti.

La difesa ha presentato una narrazione alternativa, suggerendo che, in alcuni frangenti, fosse il marito a subire atteggiamenti aggressivi, tentando di placare la situazione.

Questa prospettiva, se confermata, potrebbe contribuire a ridimensionare la gravità delle accuse.

L’inchiesta ha portato alle dimissioni formali di Missiroli, depositate il 5 gennaio, che, in base alla normativa vigente, sono revocabili entro il 26 gennaio.

Questa finestra temporale offre all’ex sindaco la possibilità di riconsiderare la propria posizione e valutare le implicazioni legali e politiche della vicenda.

La decisione del Tribunale della Libertà, lungi dall’essere un punto di arrivo, apre ora la strada a un approfondimento delle indagini e a un dibattito pubblico cruciale sulla violenza domestica, il ruolo delle istituzioni e la tutela dei diritti individuali.

Le motivazioni della decisione saranno depositate nelle prossime settimane e costituiranno un elemento fondamentale per comprendere le ragioni alla base del respingimento dell’appello della Procura.