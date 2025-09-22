Bologna, sciopero per Gaza: diecimila in piazza, alta tensione.

Bologna, 15 novembre – Una marea umana, stimata tra i diecimila e i dodicimila unità secondo le stime della questura, ha invaso le strade della città in occasione dello sciopero generale indetto a sostegno della popolazione di Gaza e in opposizione al conflitto israelo-palestinese.

La manifestazione, che si è sviluppata in un contesto di alta tensione e marcata vigilanza delle forze dell’ordine, ha visto l’attivazione di un dispositivo di sicurezza ingente, volto a garantire l’ordine pubblico e prevenire potenziali disordini.

La stazione ferroviaria Centrale, nodo cruciale di traffico e simbolo della connettività urbana, è stata oggetto di un massiccio presidio da parte delle forze dell’ordine.

Piazzale Medaglie d’Oro, l’ingresso principale dello scalo, è stato completamente cinturato da blindati della polizia, creando una barriera visibile e tangibile, segno della gravità percepita della situazione.

La presenza di un mezzo dotato di idranti, pronto all’uso, testimonia la preparazione a gestire possibili escalation.

Il corteo, originato da Piazza Maggiore, cuore pulsante della vita bolognese, si è incamminato lungo via Marconi, attraversando il tessuto urbano e dirigendosi verso la sede della CGIL.

Questo percorso, scelto probabilmente per sottolineare il ruolo dei sindacati nella mobilitazione e nella difesa dei diritti dei lavoratori, ha generato un significativo impatto sul traffico e sulla viabilità cittadina.

L’evento non è semplicemente una protesta, ma un’espressione di profondo disagio e preoccupazione per la crisi umanitaria in corso nel territorio palestinese.

Le bandiere, gli striscioni e gli slogan ripercorrono la cronaca del conflitto, denunciando le vittime civili, le distruzioni e le difficoltà di accesso agli aiuti umanitari.

Molti manifestanti hanno portato con sé fotografie e testimonianze dirette provenienti da Gaza, amplificando la drammaticità della situazione.

Al di là del numero di partecipanti, la manifestazione rappresenta un sintomo di un malessere più ampio, legato alle disuguaglianze globali, alle ingiustizie internazionali e alla percezione di un’impotenza di fronte alle tragedie che si consumano lontano.

La mobilitazione a Bologna si inserisce in un quadro più ampio di proteste che si sono verificate in diverse città italiane ed europee, evidenziando la crescente sensibilità dell’opinione pubblica verso le questioni legate al conflitto israelo-palestinese.

La giornata di sciopero generale, al di là delle sue implicazioni economiche, si configura come un atto di solidarietà e un appello alla comunità internazionale affinché adotti misure concrete per porre fine alla violenza e garantire un futuro di pace e prosperità per la popolazione di Gaza.

La vigilanza delle forze dell’ordine, pur necessaria per garantire la sicurezza, non attenua la carica emotiva e politica dell’evento.