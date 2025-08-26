Bologna, scomparso Danilo Bisognano: appello alla cittadinanza.

L’allarme è scattato questa mattina a Bologna, quando il fratello gemello ha sporto denuncia alla Polizia di Stato, presso il commissariato Due Torri San Francesco.

Le ricerche sono state immediatamente avviate per Danilo Bisognano, 59 anni, nato a Brindisi e residente da tempo nel capoluogo emiliano.

L’uomo risulta scomparso da ieri pomeriggio, innescando una corsa contro il tempo per rintracciarlo.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dal fratello agli agenti, i due gemelli si trovavano in Via Marconi, arteria nevralgica del centro cittadino, per una consueta passeggiata.

Un improvviso malore, descritto come un mancamento, ha segnato l’inizio di questa vicenda.

Nel caos dell’evento, il fratello ha perso di vista Danilo, che presenta una pregressa anamnesi di problematiche mediche complesse, la cui gestione farmacologica e clinica richiedono un monitoraggio costante.

L’allontanamento, successivo al malore, ha generato serie preoccupazioni, soprattutto considerando l’assenza di un piano di assistenza immediata.

Al momento della scomparsa, Danilo indossava un abbigliamento modesto: un maglione e un pantalone di tonalità grigio chiaro, completati da scarpe da trekking, tipiche di chi ama escursioni in montagna, suggerendo un’abitudine alla vita all’aria aperta.

Un dettaglio significativo è la totale assenza di documenti di riconoscimento e contanti al seguito dell’uomo, circostanza che complica ulteriormente le operazioni di identificazione e localizzazione, rendendo più arduo l’accesso a servizi essenziali in caso di necessità.

La Questura di Bologna, in collaborazione con le forze dell’ordine locali, lancia un appello urgente alla cittadinanza.

Si richiede la massima collaborazione e vigilanza, invitando chiunque abbia potuto avvistare Danilo Bisognano o sia in possesso di informazioni che possano contribuire al suo ritrovamento, a contattare immediatamente il commissariato Due Torri San Francesco.

La tempestività delle segnalazioni si rivela cruciale per garantire un esito positivo in questa situazione di potenziale vulnerabilità e rischio.

La comunità è chiamata a mobilitarsi, agendo come occhi e orecchie per le autorità, affinché Danilo possa essere ritrovato al più presto e riabbracciato dai suoi cari.