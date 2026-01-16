Bologna, smantellata rete di trafficanti internazionali di cocaina

BOLOGNA, 16 GEN – Un’operazione della polizia ha disarticolato una rete di trafficanti internazionali di cocaina, svelando un sofisticato sistema di contrabbando transfrontaliero radicato tra Spagna e Bologna.

L’inchiesta, condotta dalla squadra mobile, ha portato all’arresto di quattro uomini italiani, di età compresa tra i 21 e i 39 anni, accusati di traffico internazionale di stupefacenti, con l’applicazione di custodia cautelare in carcere per il 39enne e arresti domiciliari per gli altri tre.

L’attività criminale si concentrava sull’importazione di cocaina di elevata purezza, stimata per il mercato stradale tra i 70 e gli 80 euro al grammo, proveniente dalla Spagna.

L’organizzazione si avvaleva di un sistema logistico accuratamente pianificato, utilizzando due veicoli per eludere i controlli.

Uno dei veicoli fungeva da “staffetta”, offrendo supporto e distrazione, mentre l’altro era impiegato per occultare la droga, sfruttando compartimenti nascosti o modifiche strutturali.

Le indagini hanno rivelato che, nel corso di tre trasferimenti documentati, la quantità di cocaina introdotta ammontava a circa un chilo e mezzo, un volume considerevole che testimonia la capacità organizzativa e la portata dell’attività illecita.

Il ruolo centrale nel sistema criminale era ricoperto dall’uomo di 39 anni, precedentemente residente a Barcellona, che, secondo le evidenze raccolte, gestiva i contatti in Spagna, coordinava i trasferimenti e forniva istruzioni ai complici residenti a Bologna.

Un elemento cruciale dell’organizzazione era rappresentato dal ricorso a persone reclutate e retribuite – con compensi di circa mille euro per viaggio – per assicurare la sicurezza e la regolarità del trasporto.

Questa strategia mirava a minimizzare il rischio di intercettazioni o controlli, delegando la responsabilità fisica della droga a soggetti non direttamente coinvolti nella struttura di potere dell’organizzazione.

Durante le perquisizioni effettuate, gli agenti hanno inoltre sequestrato undici mila euro in contanti, presumibilmente proventi dell’attività di traffico.

La scoperta evidenzia la complessità finanziaria del sistema criminale e la sua capacità di generare ingenti profitti illeciti.

L’operazione rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata e testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico internazionale di stupefacenti.