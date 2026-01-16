Bologna: Striscione di Solidarietà al Popolo Iraniano

Un gesto simbolico e vibrante risuona nel cuore di Bologna: un imponente striscione, appeso alla facciata di Palazzo d’Accursio, il fulcro amministrativo della città, manifesta un’incondizionata solidarietà al popolo iraniano, attualmente impegnato in una complessa e dolorosa lotta per la libertà e la giustizia.

L’immagine, frutto della creatività dell’artista Gianluca Costantini, figura di spicco nell’attivismo a favore dei diritti umani, non è un mero elemento decorativo, ma un potente richiamo alla necessità di tutela e rispetto delle fondamentali libertà civili.

Il messaggio, esplicitamente dichiarato sullo striscione, incarna un impegno concreto: “Bologna a sostegno del popolo iraniano e per il rispetto dei diritti umani.

” Questa dichiarazione si colloca in un contesto globale di crescente preoccupazione per la situazione in Iran, dove le proteste, scatenate da una serie di fattori socio-economici e politici, hanno portato a repressioni e violenze che destano sgomento nella comunità internazionale.

La scelta di Palazzo d’Accursio come luogo di esposizione non è casuale.

La sede comunale, simbolo della vita democratica e della rappresentanza cittadina, diventa un palcoscenico per amplificare le voci di chi lotta per un futuro più giusto e libero.

Lo striscione, quindi, si configura come un atto di diplomazia culturale e di supporto morale, un segnale di speranza inviato a chi, in Iran, si batte per un cambiamento profondo.

L’azione si inserisce in un più ampio panorama di iniziative che vedono sempre più città e comunità esprimere la propria solidarietà al popolo iraniano.

Si tratta di un segnale importante, che sottolinea come il rispetto dei diritti umani non sia una questione meramente interna a uno Stato, ma un valore universale che richiede l’attenzione e l’impegno di tutti.

La speranza è che questo gesto, insieme ad altri simili, possa contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica e a esercitare pressione sulle autorità iraniane affinché si impegnino in un dialogo costruttivo e garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali dei propri cittadini.

L’immagine di Bologna, città storicamente aperta al mondo e promotrice di valori democratici, che si schiera a fianco del popolo iraniano, rappresenta un faro di speranza e un monito per il futuro.