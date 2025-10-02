Bologna: Studenti in mobilitazione contro le restrizioni.

A Bologna, l’onda di mobilitazione studentesca si estende a diverse scuole superiori, segnando un’intensificazione del dissenso contro le restrizioni imposte alla Global Sumud Flotilla.

L’occupazione del liceo Minghetti e del liceo Sabin, assieme ad altre sedi, testimonia un impegno crescente da parte degli studenti, che riversandosi in strada, interrompono il flusso ordinario della vita cittadina.

La giornata di ieri, caratterizzata da una vibrante manifestazione che ha visto la partecipazione di un ampio numero di persone nel cuore della città, si è conclusa con un’atmosfera complessivamente pacifica, seppur con un episodio isolato di tensione.

Mentre il corteo principale si è snodato pacificamente in Piazza Maggiore, un piccolo gruppo, distante dal flusso principale, ha dato luogo a qualche alterco in prossimità della stazione centrale.

Nonostante ciò, il presidio studentesco, allestito con tende e striscioni, permane, rappresentando un simbolo tangibile della determinazione dei manifestanti.

L’intensità della protesta non si esaurisce con l’occupazione delle scuole.

Il sindacato USB, in sinergia con i centri sociali e altri collettivi, ha programmato un nuovo corteo per le ore serali, preannunciando un’ulteriore ondata di manifestazioni.

Si prospettano inoltre azioni di occupazione anche all’interno di alcune facoltà universitarie, ampliando il fronte della protesta al mondo accademico.

L’attenzione delle forze dell’ordine e delle autorità si concentra in particolare sulla stazione centrale, ritenuta un potenziale punto focale delle azioni di protesta.

La parola d’ordine “Blocchiamo tutto” esprime chiaramente l’intenzione dei manifestanti di interrompere le normali attività e di rendere visibile la loro opposizione alle politiche che ritengono ingiuste.

La mobilitazione non si riduce a un semplice atto di protesta, ma si configura come una rivendicazione di spazi di partecipazione e di un’espressione collettiva di dissenso che investe diversi ambiti della vita sociale e politica.

La situazione rimane fluida e soggetta a ulteriori sviluppi, con la possibilità di nuove azioni e di un’escalation della tensione.