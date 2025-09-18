Bologna, svolta nel caso asilo Bangladesh: l’impatto della sentenza UE

La recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, datata 1° agosto, ha innescato un’importante revisione dei processi decisionali relativi alla classificazione dei Paesi sicuri e alle procedure di rimpatrio.

La decisione, che concede agli Stati membri la possibilità di designare legalmente Paesi terzi come sicuri, subordinando tale classificazione a un controllo giurisdizionale indipendente, ha profondamente influenzato il panorama legale italiano.

In risposta, il Tribunale di Bologna, precedentemente costretto a deferire una questione simile a Lussemburgo per l’interpretazione del decreto governativo in materia, ha riprogrammato l’udienza per il 28 ottobre, segnando un punto di svolta nel caso di un richiedente asilo proveniente dal Bangladesh.

Il caso in questione, seguito con attenzione da avvocati come Francesco Umberto Furnari e Vanessa Di Gregorio, solleva interrogativi cruciali sull’applicazione concreta del concetto di “Paese sicuro” e sul rispetto dei diritti umani dei migranti.

Il richiedente, inizialmente respinto dalla Commissione Territoriale di Forlì-Cesena, aveva impugnato tale decisione, attivando un percorso giudiziario che ora si riapre sulla base delle nuove linee guida europee.

Il Giudice Marco Gattuso, nell’avviso di comparizione, ha richiesto alla stessa Commissione Territoriale di presentare documentazione dettagliata relativa alle informazioni utilizzate durante la fase istruttoria.

Questa richiesta mira a svelare le basi factuali e le fonti (rapporti, dati statistici, analisi geopolitiche) su cui si è fondata la determinazione della presunta sicurezza del Bangladesh, una nazione con complesse sfide socio-politiche ed economiche.

L’indagine si concentra sulla trasparenza e l’accuratezza delle valutazioni utilizzate per determinare il livello di protezione effettiva garantito dal Paese di origine.

Il deferimento alla Corte UE non è stato un evento isolato; altri tribunali italiani hanno seguito una traiettoria simile, generando un acceso dibattito tra Governo e Magistratura.

La decisione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) a sostegno dei giudici coinvolti nel deferimento dimostra la delicatezza e l’importanza della questione, che tocca il delicato equilibrio tra sovranità nazionale e rispetto del diritto internazionale.

La pronuncia della Corte Europea, in altri casi analoghi, ha reso superfluo il precedente rinvio pregiudiziale, con il Tribunale di Bologna che ha quindi rinunciato a procedere ulteriormente in quella direzione.

Tuttavia, il procedimento si concentra ora su un’analisi approfondita delle informazioni già in possesso, nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità.

L’assenza di una sospensiva disposta dal giudice, interpretata dalla difesa del richiedente asilo, implica un *status quo* che sospende di fatto l’esecutività della decisione della Commissione Territoriale.

Questo, in pratica, consente al richiedente di permanere in Italia fino alla definizione del caso nel merito, un elemento che sottolinea la complessità e la sensibilità del processo, dove ogni dettaglio può avere ripercussioni significative sul destino umano.

La vicenda rappresenta un esempio emblematico della continua evoluzione del diritto di asilo e dell’importanza di garantire un accesso equo alla giustizia per coloro che cercano protezione in Europa.