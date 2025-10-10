Bologna, Uno Bianca: Ricostruire la Memoria di Sette Anni di Terrore

Settantaquattro vite spezzate, un’ombra di terrore in una città che si credeva invulnerabile.

I fatti di Castelmaggiore, la tragica esplosione del Pilastro, l’omicidio in armeria in via Galliera, la cui dinamica rimane avvolta nel mistero, assieme alla figura della titolare ancora da chiarire: così Alberto Capolungo, voce guida dell’associazione “Familiari delle Vittime della Uno Bianca”, ha ripercorso la spirale di violenza che per sette anni e mezzo ha sconvolto Bologna.

L’iniziativa “Uno Bianca per chi l’ha vista.

Una storia per chi non c’era” si propone di restituire alla memoria collettiva non solo i nomi delle vittime, ma anche l’eco del loro vissuto, il profondo trauma inciso nel tessuto sociale.

Il programma, curato da Maurizio Matrone, si articola in un percorso multidisciplinare che unisce mostre evocative, laboratori didattici pensati per le nuove generazioni, performance teatrali capaci di trasmettere l’angoscia di un’epoca e incontri con testimoni privilegiati, giornalisti e autori che hanno seguito da vicino la vicenda.

La collaborazione con gli studenti del Master in Giornalismo dell’Università di Bologna e dell’Accademia di Belle Arti sottolinea l’importanza di un approccio critico e partecipativo nella ricostruzione della verità.

Il 13 ottobre, data simbolo, sarà dedicata a una commemorazione solenne, focalizzandosi anche su figure marginali nella narrazione ufficiale, come i fratelli Savi e i loro complici, spesso dimenticati.

Il nodo cruciale, tuttavia, rimane l’inspiegabile casualità della violenza.

Molti dei decessi, evidenzia Capolungo, apparivano incongruenti rispetto a un presunto scopo di lucro, alimentando il dubbio su motivazioni più oscure e profonde.

Sebbene ogni tentativo di collegare la Uno Bianca a dinamiche terroristiche di matrice ideologica si sia rivelato infruttuoso, la natura intimidatoria e destabilizzante delle azioni criminali non può essere negata.

La questione rimanga aperta: si è trattato di un’entità autonoma o di un mero strumento nelle mani di forze occulte? Questa è la domanda che l’associazione si pone con urgenza, spinta dal desiderio di restituire giustizia alle vittime e di illuminare un capitolo oscuro della storia italiana.

La ferita inferta dalla Uno Bianca ha inciso profondamente nel cuore dei bolognesi, minando la percezione di sicurezza e aprendo una nuova era di ansia e diffidenza.

L’associazione, consapevole della necessità di un’indagine più approfondita, ha formalmente richiesto alla Procura di Bologna la riapertura del caso.

Parallelamente, è stato creato un sito web interattivo, uno spazio virtuale dove i cittadini possono condividere ricordi, fotografie e testimonianze, contribuendo a ricostruire un quadro più completo e sfaccettato della vicenda.

La presenza di Maurizio Fabbri, Presidente dell’Assemblea Legislativa, alla conferenza stampa e la firma di un protocollo d’intesa con l’associazione dei familiari, rappresentano un impegno istituzionale a preservare la memoria del Novecento, utilizzandola come strumento di riflessione sociale e di educazione nelle scuole.

L’obiettivo è far luce non solo sulle responsabilità individuali, ma anche sulle condizioni sociali, economiche e politiche che hanno reso possibile una spirale di violenza così devastante, promuovendo una cultura della memoria attiva e partecipata.