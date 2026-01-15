Bologna, via Petroni chiusa: impatto autobus, danni e evacuazioni.

Un evento inatteso ha radicalmente alterato la viabilità e la sicurezza di una porzione cruciale del centro storico di Bologna.

Via Petroni, arteria di collegamento vitale tra il cuore pulsante della zona universitaria, dominata da piazza Verdi, e il tessuto urbano circostante, è stata temporaneamente interrotta al traffico a seguito di un incidente gravissimo.

L’episodio, verificatosi questa mattina intorno alle ore 12, ha coinvolto un autobus di Tper, la cui traiettoria anomala ha causato un impatto violento contro una colonna porticante, compromettendone l’integrità strutturale.

Le indagini preliminari, condotte dalle autorità competenti, suggeriscono che il conducente di una navetta della linea C, presumibilmente a causa di un malfunzionamento tecnico o di una momentanea distrazione, abbia perso il controllo del veicolo, generando la collisione.

L’impatto ha provocato danni significativi alla colonna portante, sollevando serie preoccupazioni circa la stabilità degli edifici adiacenti.

In conseguenza della compromissione strutturale, i tecnici dei vigili del fuoco hanno disposto l’immediata inagibilità dei civici 38 di via Petroni e 4 di piazza Verdi, provvedendo all’evacuazione precauzionale di circa trenta persone.

Fortunatamente, l’intervento dei servizi sociali non si è rivelato necessario, indicando che non si sono registrati feriti gravi o situazioni di emergenza sociale.

La chiusura di via Petroni impone una riorganizzazione urgente del flusso veicolare.

Per garantire la continuità della circolazione, è stata implementata una deviazione provvisoria che prevede l’utilizzo di via Zamboni, l’attraversamento di piazza Verdi, la prosecuzione in via dei Bibiena e, infine, l’immissione in via Acri.

Un’inversione del senso di marcia nell’ultimo tratto di via Acri, immediatamente prima dell’intersezione con via Petroni, completa il percorso alternativo.

L’accesso ai passi carrrai, seppur limitato, è consentito esclusivamente da via Acri, attraverso una svolta a destra, assicurando, in misura ridotta, il collegamento con le proprietà accessibili.

L’evento solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza della mobilità urbana, la manutenzione degli edifici storici e l’importanza di protocolli di sicurezza rigorosi per i mezzi pubblici, al fine di prevenire incidenti simili e tutelare la sicurezza dei cittadini e l’inestimabile patrimonio architettonico della città.

L’analisi delle cause, l’intervento di consolidamento strutturale e la revisione dei percorsi degli autobus rappresentano priorità assolute per ripristinare la normalità e prevenire futuri rischi.