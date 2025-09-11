Bolognina: il Comune consegna un dossier alla Procura

La recente visita del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a Bologna ha innescato un momento cruciale nel confronto tra l’amministrazione comunale e le istituzioni centrali, culminato nella consegna, da parte del sindaco Matteo Lepore, di un dettagliato dossier alla Procura della Repubblica.

Questo documento, frutto di un’accurata raccolta di segnalazioni provenienti dai cittadini e dall’amministrazione comunale, intende fornire elementi concreti e informazioni preziose per supportare le indagini in corso e gettare luce sulla complessa situazione di degrado e insicurezza che affligge la Bolognina.

Il nodo cruciale risiede nella constatazione di una strutturata organizzazione criminale che esercita un controllo capillare sul territorio, gestendo attività illecite come lo spaccio di stupefacenti.

Si tratta di una problematica che si ramifica in diverse direzioni, coinvolgendo l’eroina, la cocaina, le droghe sintetiche, e che si consuma non solo nelle strade, ma soprattutto in contesti privati, in abitazioni, in locali, in ambienti di lavoro.

La richiesta di un patto di collaborazione tra istituzioni, orientato al bene comune della città, si pone come obiettivo primario.

L’amministrazione comunale si offre di presentare proposte concrete, prive di elementi ideologici, focalizzate sulla sicurezza della Bolognina e dell’intera città.

Un impegno fondamentale è rappresentato dalla necessità di rafforzare le risorse a disposizione delle forze dell’ordine, garantendo che i responsabili di reati non possano godere di una libertà provvisoria.

Il sindaco ha espresso la sua disponibilità a collaborare attivamente con il ministro Piantedosi, sottolineando l’importanza di fornire ai cittadini rassicurazioni concrete e risposte immediate.

Il focus è su un intervento risolutivo e duraturo, che restituisca alla comunità un ambiente sicuro e vivibile, restituendola alle persone e alla vita.