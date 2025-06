Cambio al Vertice di Strade Sicure: Nuovo Comandante in Emilia Romagna e Toscana

Nella caserma ‘Montezemolo’ di Castel Maggiore, cuore logistico del Reggimento Genio Ferrovieri, si è formalizzato un passaggio di testimone di particolare significato per la sicurezza del territorio. Il colonnello Marco Silenzi ha ceduto il comando del Raggruppamento Emilia Romagna-Toscana-Umbria-Marche dell’Operazione ‘Strade Sicure’ al parigrado Alessandro Antonio Stanca, Comandante del 121° Reggimento artiglieria controaerei. Questo atto, più di una semplice sostituzione al vertice, rappresenta il continuo impegno dell’Esercito Italiano nella salvaguardia della sicurezza pubblica.Il Raggruppamento, operante sotto l’ombrello del Comando Forze Operative Nord, svolge un ruolo cruciale nel garantire la tranquillità di un ampio territorio, un compito che si inserisce nel più ampio quadro di supporto alle Forze dell’Ordine. Il colonnello Silenzi, nel suo discorso di congedo, ha tracciato un bilancio operativo che evidenzia l’impatto significativo dell’Operazione ‘Strade Sicure’ nella regione. Oltre diciottomila servizi di vigilanza, un numero considerevole di persone identificate, un’efficace azione di prevenzione e repressione della criminalità che ha portato a quattordici fermi, una miriade di denunce e arresti, il sequestro di armi proibite e la rimozione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Si aggiungono poi i quarant’interventi di primo soccorso sanitario, testimonianza della capacità di risposta multifunzionale delle unità militari impiegate. Questi risultati tangibili testimoniano la professionalità, la dedizione e la competenza delle truppe, in servizio ininterrotto dal 4 agosto 2008, in attuazione della Legge n. 125 del 2008, che ne sancisce la presenza e il ruolo nel tessuto sociale.Il colonnello Stanca assume ora la guida di circa cinquecinquanta militari, impegnati in un complesso sistema di presidi territoriali. Il Raggruppamento prosegue la sua attività di supporto alle Forze dell’Ordine, garantendo la sicurezza di aree strategiche e sensibili. L’attività di presidio si estende su un ventaglio di località, tra cui Bologna, Modena, Ferrara, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Rimini, Firenze, Prato, Grosseto, Livorno, Pisa, Siena, Perugia (Assisi) e Ancona. Le aree di intervento sono diversificate e comprendono siti istituzionali, infrastrutture critiche come le ferrovie e gli aeroporti, e obiettivi di particolare rilevanza culturale e religiosa, elementi vitali per l’identità e il patrimonio della collettività. L’operazione non si limita quindi al controllo del fenomeno criminale, ma assume una dimensione di tutela del bene comune, preservando la serenità e la sicurezza dei cittadini. La continuità del servizio, la professionalità del personale e la capacità di adattamento alle mutevoli esigenze del territorio rappresentano le chiavi per il successo dell’Operazione ‘Strade Sicure’ e per il rafforzamento del legame tra Esercito e comunità.