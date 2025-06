Cantine Brusa: Liquidazione Giudiziale per l’Iconica Azienda Bolognese

La storica Cantine Brusa, realtà radicata nel cuore della Toscanella di Dozza (Bologna) e custode di una tradizione vitivinicola che affonda le sue radici nel 1888, si trova ad affrontare una dolorosa fase di liquidazione giudiziale, decretata dal Tribunale di Bologna. L’azienda, specializzata nella trasformazione di mosti d’uva in prodotti concentrati destinati all’industria alimentare, rappresenta un capitolo significativo nel tessuto economico e sociale del territorio.La decisione odierna conclude un percorso travagliato, iniziato con la presentazione di istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi nel dicembre precedente. Questa procedura, mirata a negoziare un accordo con i creditori per evitare il fallimento, si è rivelata impossibile da portare a termine. Il piano di concordato, avviato nel 2016, non è stato sviluppato nei termini previsti, lasciando l’azienda esposta a un debito insostenibile.Il ruolo di esperto nella composizione negoziata era stato affidato al commercialista Renato Santini, il cui mandato è scaduto il 10 giugno. La sua conclusione ha segnato un punto di non ritorno, spingendo la direzione aziendale a richiedere l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.Le conseguenze per i lavoratori sono pesanti. Una quarantina di dipendenti, che si sono visti progressivamente ridotti a circa trenta, hanno subito l’interruzione degli ammortizzatori sociali a partire da febbraio. La speranza di sbloccare la cassa integrazione per cessazione attività, attraverso un incontro con il Ministero del Lavoro, si scontra con la complessità della procedura e l’incertezza sulla sua approvazione, generando forte preoccupazione, come espresso da Roxana Vlad della Fai Cisl, che denuncia una mancanza di trasparenza e onestà da parte dell’azienda nei confronti dei lavoratori.La crisi profonda di Cantine Brusa non è un evento recente. Essa affonda le sue origini nel 2015, quando l’azienda fu coinvolta in un’inchiesta per presunta adulterazione dei semilavorati, un evento che ha compromesso la sua reputazione e la sua stabilità finanziaria. Un’indagine della Guardia di Finanza, con acquisizione di documentazione rilevante, ha contribuito a delineare la gravità della situazione, e al momento è in corso un’attività della Procura di Bologna, la cui natura e i cui sviluppi rimangono in attesa di ulteriori chiarimenti.La vicenda di Cantine Brusa rappresenta un monito sulle fragilità del settore agroalimentare, sulla necessità di rigore nella gestione aziendale e sulla cruciale importanza di un rapporto trasparente e corretto con i lavoratori e gli stakeholder. La liquidazione giudiziale segna la chiusura di un’epoca, lasciando dietro di sé un patrimonio di conoscenze e tradizioni che, purtroppo, non sono stati sufficienti a superare le difficoltà incontrate.