Caso Kuznietsov: Bologna decide l’estradizione verso la Germania

La Corte d’Appello di Bologna riprenderà l’esame del caso Serhii Kuznietsov, cittadino ucraino arrestato in Italia durante una vacanza a Rimini, con un’udienza cruciale fissata per il 3 settembre, dopo una precedente sospensione.

L’uomo è oggetto di una richiesta di estradizione da parte della Germania, dove è accusato di un ruolo nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel settembre 2022, un evento che ha avuto ripercussioni geopolitiche e energetiche di portata globale.

L’udienza si svolgerà in videoconferenza, con Kuznietsov assistito dal suo avvocato, Nicola Canestrini, dal carcere in cui è attualmente detenuto.

La decisione di rinviare l’udienza precedente riflette la necessità di un’analisi più approfondita delle complesse questioni sollevate dalla difesa.

Inizialmente favorevole all’estradizione, la Procura Generale ha richiesto tempo aggiuntivo per valutare le argomentazioni presentate dal legale, che hanno messo in discussione la validità delle accuse tedesche alla luce del diritto internazionale.

La difesa di Kuznietsov sostiene che le azioni contestate potrebbero essere coperte da una forma di immunità funzionale, un principio giuridico che protegge determinati atti militari compiuti in tempo di conflitto armato.

Questo solleva interrogativi significativi sulla giurisdizione competente a giudicare l’uomo e sulla possibilità di un processo equo.

Al di là della questione giuridica dell’immunità, il legale ha espresso serie preoccupazioni riguardo alla potenziale violazione dei diritti fondamentali di Kuznietsov nel caso di estradizione in Germania.

Richieste di garanzie sulle condizioni carcerarie tedesche sono state fatte e, sebbene la Germania abbia fornito rassicurazioni iniziali, Canestrini le considera inaffidabili, sostenendo che informazioni ufficiali contraddicono le promesse di rispetto dei diritti.

Il legale ha denunciato l’ostruzione all’accesso agli atti relativi al caso da parte delle autorità tedesche, un elemento che complica ulteriormente la possibilità di una difesa piena ed efficace.

Le informazioni disponibili sulle carceri tedesche, inoltre, evidenziano problemi di sovraffollamento e condizioni precarie, problemi che l’Italia stessa fatica a risolvere.

L’udienza di oggi rappresenta un momento decisivo.

La Corte dovrà bilanciare gli obblighi internazionali nei confronti della Germania con i principi fondamentali del diritto italiano e la protezione dei diritti umani.

L’avvocato Canestrini ha preannunciato che, qualora la Corte decidesse a favore dell’estradizione, presenterà immediatamente ricorso in Cassazione, aprendo un ulteriore livello di contenzioso giudiziario volto a tutelare i diritti del suo assistito e ad approfondire le implicazioni giuridiche di un caso che coinvolge questioni delicate di sovranità, diritto internazionale e protezione dei diritti umani.

La vicenda Kuznietsov, pertanto, si configura come un caso paradigmatico per il diritto penale internazionale.