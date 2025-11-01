CellMon: Connettività in Montagna, un Divario Digitale che Scompare

Il progetto CellMon avanza spedito, consolidando la sua missione di colmare il divario digitale nelle aree montane, regioni tradizionalmente penalizzate dalla scarsa copertura di rete mobile.

A oggi, sono stati completati 42 nuovi siti di trasmissione, un’infrastruttura cruciale per garantire connettività a comunità sparse e spesso isolate.

Di questi, ben 37 sono operativi, offrendo servizi essenziali agli operatori di telefonia mobile e, di conseguenza, agli utenti.

L’imminente attivazione dei rimanenti siti testimonia l’accelerazione del piano.

L’analisi dettagliata del traffico dati, fornita gratuitamente da Lepida, rivela un quadro significativo: durante i mesi estivi, le infrastrutture CellMon gestiscono picchi di utilizzo che superano i 1,4 Gbps.

Questa cifra, apparentemente elevata, è particolarmente rilevante se contestualizzata con la bassa densità abitativa delle zone servite, dimostrando che la connettività è diventata un fattore imprescindibile anche in aree marginali.

Il dato quantifica l’impatto positivo del progetto non solo in termini di accesso a servizi di comunicazione, ma anche come stimolo per lo sviluppo economico e sociale di queste comunità.

I prossimi siti a essere attivati includono località come Neviano degli Arduini, Varano de’ Melegari, Lesignano de Bagni, Tornolo, Toano, Ottone e Castiglione dei Pepoli, ampliando la rete di connettività in un’area geografica vasta e diversificata.

Parallelamente, sono in corso attività di costruzione a Santa Sofia, Bardi e Casalfiumanese, mentre si prevede l’avvio di nuovi cantieri a Berceto e Sant’Agata Feltria.

L’impegno costante nella realizzazione di nuove infrastrutture è supportato da un processo continuo di acquisizione delle necessarie autorizzazioni, un passaggio fondamentale per garantire la sostenibilità e la legalità del progetto.

L’interesse mostrato da numerosi enti territoriali e operatori del settore è un ulteriore segnale della rilevanza strategica di CellMon. La domanda per la realizzazione di ulteriori tralicci è elevata, indicando una necessità diffusa di connettività e un potenziale di crescita significativo.

Si sta pertanto procedendo a una nuova e approfondita ricognizione delle aree ancora prive di copertura, al fine di pianificare e realizzare nuove infrastrutture in modo efficiente e mirato.

L’obiettivo finale è di eliminare completamente il divario digitale e di offrire a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro posizione geografica, pari opportunità di accesso all’informazione e alla comunicazione.