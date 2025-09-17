Cersaie: lo chef Esposito porta la cucina stellata alla fiera.

Il Cersaie, la rinomata fiera bolognese dedicata alla ceramica per l’architettura e l’arredobagno, si appresta ad accogliere un ospite d’eccezione: lo chef stellato Gennaro Esposito.

L’evento, in programma dal 22 al 26 settembre, vedrà l’allestimento di una vera e propria esperienza culinaria all’interno del padiglione 37, un’iniziativa che testimonia una profonda revisione del concetto stesso di fiera.

Questa presenza non è un mero intrattenimento, ma il fulcro di una nuova visione strategica adottata da BolognaFiere, che ambisce a trasformare il Cersaie in un crocevia di eccellenze, un luogo dove l’ospitalità, il design e la cultura gastronomica si fondono in un’unica, stimolante narrazione.

L’obiettivo primario è quello di trascendere i confini dell’evento tradizionale, offrendo a espositori e visitatori un’immersione sensoriale e intellettuale, un’occasione per scoprire connessioni inaspettate tra diversi ambiti creativi.

Gennaro Esposito, nativo di Vico Equense e nato nel 1970, incarna perfettamente questo spirito di sintesi tra tradizione e innovazione.

Il suo percorso formativo, segnato dall’influenza di figure prestigiose come Gianfranco Vissani e Alain Ducasse, ha contribuito a plasmare una cucina profondamente radicata nel territorio, ma proiettata verso nuove frontiere espressive.

La fondazione del ristorante Torre del Saracino, oggi