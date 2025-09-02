Chikungunya a Modena: emergenza sanitaria e 104 casi

La provincia di Modena sta affrontando un’emergenza sanitaria legata all’aumento dei casi di Chikungunya, un’infezione virale trasmessa dalla puntura di zanzare, in particolare della specie *Aedes albopictus*, comunemente nota come zanzara tigre.

I dati aggiornati, comunicati dall’Ausl modenese, rilevano un incremento significativo rispetto alla settimana precedente, portando il numero totale dei casi confermati a 104.

Questo dato evidenzia la rapidità di diffusione del virus in un contesto territoriale favorevole, caratterizzato da un clima mite e dalla presenza di habitat ideali per la proliferazione delle zanzare.

L’analisi demografica dei casi rivela una distribuzione piuttosto ampia per quanto riguarda l’età: l’ampio range, che va dai 9 ai 98 anni, sottolinea la capacità del virus di infettare individui di tutte le fasce d’età.

La prevalenza, sebbene distribuita tra uomini (49 casi) e donne (55 casi), non indica differenze significative in termini di suscettibilità al virus.

La localizzazione geografica dei casi pone la città di Carpi come epicentro dell’epidemia, con ben 95 casi confermati.

Questo dato suggerisce la presenza di fattori locali, come specifiche condizioni ambientali o abitudini comportamentali, che favoriscono la trasmissione del virus in questa area.

Seguono poi, con un numero di casi inferiore, le città di Modena, San Prospero, Concordia sulla Secchia e Soliera, indicando una diffusione, seppur più contenuta, in altre aree della provincia.

Un elemento positivo emerge dalla percentuale di persone considerate non più “viremiche”, ovvero che non più in grado di trasmettere il virus.

Circa l’80% dei contagiati (84 persone su 104) rientra in questa categoria, suggerendo che la fase acuta dell’infezione, caratterizzata dalla viremia più alta e quindi dal rischio di trasmissione più elevato, si sta attenuando in una parte significativa dei casi.

Tuttavia, l’assenza di pazienti in condizioni gravi non deve indurre a sottovalutare la situazione.

Il Chikungunya, pur raramente letale, può causare sintomi debilitanti, tra cui febbre alta, dolori articolari intensi e prolungati, eruzioni cutanee e affaticamento, che possono compromettere la qualità della vita dei pazienti anche a distanza di settimane o mesi dalla fase acuta.

L’emergenza pone quindi l’urgenza di intensificare le misure di prevenzione, volte a ridurre la popolazione di zanzare e a proteggere la popolazione dalle punture.

Queste misure includono la rimozione di ristagni d’acqua dove le zanzare possono riprodursi (sistemi di irrigazione, sottovasi, pneumatici abbandonati), l’utilizzo di repellenti, l’installazione di zanzariere e l’adozione di abbigliamento protettivo.

Parallelamente, è fondamentale promuovere una campagna di sensibilizzazione rivolta alla popolazione, informando sui rischi del Chikungunya, sui sintomi da riconoscere e sulle misure di prevenzione da adottare.

La collaborazione tra le istituzioni sanitarie, le autorità locali e la cittadinanza è essenziale per contenere l’epidemia e proteggere la salute pubblica.

La comprensione del ciclo vitale delle zanzare e la corretta applicazione delle misure di controllo vettoriale rappresentano la chiave per mitigare l’impatto di questa infezione virale.