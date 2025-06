Cocaina tra Bologna e Modena: Scoperta una ingente quantità

L’operazione antidroga che ha portato alla luce un ingente quantitativo di cocaina ha sconvolto la quiete di confine tra Bologna e Modena, dimostrando ancora una volta come il territorio emiliano-romagnolo rappresenti un nodo cruciale nelle rotte del traffico illecito. Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Bologna Centro hanno intercettato e arrestato due individui, un giovane di 26 anni e un uomo di 52, entrambi originari del Modenese, con residenza rispettivamente a Vignola e Guiglia.L’attenzione delle forze dell’ordine è stata immediatamente catturata da un veicolo immatricolato in Francia, un elemento anomalo che solleva interrogativi sulle strategie di occultamento e diversivo spesso impiegate dai trafficanti per eludere i controlli. Il comportamento irrequieto e l’agitazione percepita nei confronti degli occupanti del veicolo hanno ulteriormente rafforzato il sospetto, innescando una perquisizione mirata.L’ispezione ha permesso di rinvenire una considerevole quantità di cocaina, confezionata in 18 panetti accuratamente sigillati, per un peso totale di 21 chilogrammi. Questo quantitativo, ben superiore alla media delle operazioni di piazza, suggerisce una pianificazione articolata e una potenziale connessione con organizzazioni criminali di rilevanza nazionale o internazionale. La sostanza stupefacente, pronta per essere distribuita nel mercato locale e potenzialmente in altre regioni, è stata immediatamente sequestrata, privando la criminalità organizzata di una significativa fonte di guadagno illecito.Le misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria riflettono la gravità del reato e il rischio di inquinamento probatorio. La custodia cautelare in carcere per il 26enne, presunto organico dell’operazione, e gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il 52enne, che potrebbe ricoprire un ruolo logistico o di collegamento, testimoniano la volontà di prevenire ulteriori attività illegali e di garantire la sicurezza pubblica. L’indagine, tuttora in corso, si concentrerà ora sull’identificazione degli altri membri della rete criminale, ricostruendo le dinamiche del traffico e individuando i responsabili della fornitura e della distribuzione della droga. L’operazione rappresenta un contributo significativo nella lotta alla criminalità organizzata e nella tutela della sicurezza del territorio.