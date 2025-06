Consenso a rischio: Bologna, sentenza e ombre sul caso Ravenna

La sentenza della Corte d’Appello di Bologna, confermando l’assoluzione emessa in primo grado, solleva interrogativi profondi e dolorosi circa la percezione e la valutazione del consenso sessuale, in particolare quando si tratta di una giovane donna in una condizione di vulnerabilità. Il caso, originario di Ravenna e datato ottobre 2017, vede due imputati, rispettivamente di 34 e 33 anni, accusati di violenza sessuale di gruppo e per induzione, aggravata dall’abuso delle condizioni psicofisiche della vittima, allora diciottenne. La vicenda, al suo centro, pone il nodo cruciale della capacità di autodeterminazione della giovane, una capacità che, a detta della Corte, non sarebbe stata compromessa al punto da inficiare la validità del consenso espresso.La ricostruzione dei fatti, presentata dall’accusa, descriveva una serata culminata con il trasporto a spalla della ragazza in un appartamento, dove sarebbe stata sottoposta a riprese video e a un rapporto sessuale. L’imputato indicato dalla Procura come instigatore, si presume, avrebbe incentivato l’atto riprendendo la scena con un dispositivo mobile, mentre l’altro imputato avrebbe materialmente avuto rapporti con la giovane.La complessità del caso è stata amplificata dalle precedenti decisioni contrastanti. Inizialmente, due giudici per le Indagini Prelari (GIP) avevano disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi gli imputati, basandosi sulle dichiarazioni della ragazza e, soprattutto, sulle immagini disponibili. Tuttavia, i successivi giudici, a partire dal Riesame bolognese, hanno accolto la versione degli imputati, che hanno costantemente sostenuto la consensualità dell’atto, revocando le misure cautelari.La decisione della Corte d’Appello, basata sulla presunta validità del consenso, ha innescato un’ondata di sconcerto e indignazione, come testimoniato dalle manifestazioni pubbliche e dalle critiche sollevate da associazioni che si battono contro la violenza di genere. L’avvocato Elisa Cocchi, legale della parte civile, esprime un profondo rammarico, contestando la valutazione dei giudici e sottolineando la difficoltà, per la persona offesa, di essere creduta. La Procura generale, che aveva richiesto pene severe – 4 e 7 anni – sta ora valutando la possibilità di presentare appello in Cassazione, con la speranza di ottenere una revisione della sentenza e di accertare la responsabilità degli imputati.Questo caso non riguarda solo la storia di una giovane donna, ma pone questioni fondamentali sulla comprensione del consenso, sulla vulnerabilità, sull’impatto della pressione sociale e alcolica, e sul ruolo del sistema giudiziario nel proteggere le vittime di violenza sessuale. La difficoltà di distinguere tra una manifestazione di disponibilità ambigua e un consenso pienamente consapevole, soprattutto in contesti di alterazione della percezione, rappresenta una sfida cruciale per l’amministrazione della giustizia e per la società nel suo complesso. La vicenda si configura, quindi, come un campanello d’allarme che richiede una riflessione più ampia e una maggiore sensibilizzazione verso le dinamiche di potere e le forme di coercizione che possono compromettere la libertà di scelta e l’autodeterminazione individuale.