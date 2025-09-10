Contrattazione in Emilia-Romagna: meno accordi, più difficoltà.

Il panorama della contrattazione territoriale in Emilia-Romagna, come delineato dal recente rapporto Ires Cgil, rivela un quadro complesso e in evoluzione nel biennio 2023-2024.

Si sono concretizzate 329 intese, distribuite tra accordi formali, protocolli d’intesa e verbali, strumenti che testimoniano una volontà di dialogo e definizione collettiva di condizioni di lavoro.

Tuttavia, l’analisi approfondita del dato numerico rivela dinamiche significative: mentre nel 2023 si registravano 196 documenti, il 2024 ha visto una riduzione, con un calo marcato di accordi, contemperato da un aumento dei verbali.

Questa transizione suggerisce un approccio più pragmatico e orientato alla gestione immediata delle problematiche, a fronte di una crescente difficoltà nel raggiungere obiettivi contrattuali strutturali.

La contrazione osservata non è mero dato statistico, ma il riflesso di una situazione più ampia che affligge il sistema pubblico locale.

Massimo Bussandri, segretario generale della Cgil Emilia-Romagna, sottolinea come la difficoltà intrinseca degli enti locali, la precarietà del sistema sanitario e più in generale la contrazione delle risorse pubbliche a disposizione, abbiano un impatto diretto sulla capacità di negoziazione.

Si tratta di un effetto domino generato da politiche governative che, con tagli mirati, riducono la capacità di risposta del settore pubblico ai bisogni reali dei cittadini e dei lavoratori.

La contrattazione territoriale, intesa come strumento di mediazione e definizione di condizioni di lavoro più eque, risulta quindi fortemente condizionata dalla disponibilità di risorse.

L’analisi di Marinella Melandri, segretaria Cgil Emilia-Romagna, evidenzia un ritorno a dinamiche più “ordinarie” dopo l’emergenza pandemica, ma non minimizza l’impatto delle nuove sfide globali.

La guerra in Ucraina, la crisi energetica e l’impennata dell’inflazione hanno generato un clima di incertezza che incide profondamente sulla qualità della vita dei lavoratori e dei pensionati.

L’erosione del potere d’acquisto, aggravata dall’aumento dei costi abitativi, mette a dura prova la stabilità economica di una fascia di popolazione che, pur avendo un’occupazione definita, si trova ad affrontare una crescente fragilità.

Questa “fascia grigia”, composta da famiglie con redditi medi che faticano a mantenere il proprio tenore di vita, rappresenta una sfida cruciale per le politiche sociali e per la contrattazione collettiva.

In definitiva, il rapporto Ires Cgil dipinge un quadro che va oltre la semplice analisi numerica delle intese territoriali.

Mette in luce la stretta correlazione tra la tenuta del sistema pubblico, la disponibilità di risorse e la capacità di garantire condizioni di lavoro dignitose e sostenibili per tutti, in un contesto globale segnato da crisi multiple e crescenti disuguaglianze.

La contrattazione territoriale, quindi, non è solo uno strumento di negoziazione, ma un indicatore cruciale della salute del welfare state e della capacità del Paese di rispondere alle esigenze dei suoi cittadini.