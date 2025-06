Coop Alleanza 2.0 a Modena: apre un nuovo punto di vicinato

Nel cuore di Modena, in corso Canalchiaro, si apre un nuovo tassello nel panorama commerciale cittadino: un punto vendita Coop Alleanza 2.0, concepito come risposta alle mutevoli esigenze della comunità locale e come vetrina per l’eccellenza agroalimentare del territorio. L’investimento di 800.000 euro testimonia l’impegno della cooperativa nel rafforzare la sua presenza in città, portando il numero dei punti vendita a otto.La cerimonia inaugurale, a cui hanno preso parte il sindaco Massimo Mezzetti, il presidente Domenico Trombone, la direttrice generale Milva Carletti, i vicepresidenti Andrea Volta ed Edy Gambetti, insieme alla residente Zona Soci Modena città Gabriela Guidetti, ha segnato un momento di festa e di condivisione. La giornata inaugurale, animata da degustazioni di prodotti locali in piazzetta San Francesco, ha rappresentato un’occasione per valorizzare il legame tra la cooperativa e i produttori del territorio, promuovendo la filiera corta e l’economia locale.Il nuovo punto vendita, esteso su 200 metri quadrati e con un organico di 18 addetti, non si propone come un supermercato standard, ma come un “negozio di prossimità” pensato per rispondere alle esigenze quotidiane di residenti e visitatori. La sua configurazione interna riflette questa vocazione: un’attenzione particolare è dedicata all’esposizione di frutta e verdura di stagione, garanzia di freschezza e qualità, affiancata da un’ampia offerta di prodotti freschi serviti al banco – macelleria, salumeria, pescheria, latticini e gastronomia – che arricchiscono l’esperienza di acquisto. La possibilità di acquistare pizze, polli arrosto e piatti pronti per l’asporto completa l’offerta, rendendo il negozio un punto di riferimento per la pausa pranzo o per una cena veloce.L’area “multifresco”, con la sua selezione di tramezzini, bevande, pasta fresca, piatti pronti e insalate, rappresenta un’ulteriore risposta alla crescente domanda di soluzioni alimentari pronte al consumo, ideali per chi ha poco tempo a disposizione.L’orario di apertura, dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 20:30 e la domenica dalle 9 alle 13, mira a garantire la massima accessibilità per i clienti, integrandosi nel ritmo di vita della comunità modenese. Questo nuovo punto vendita Coop Alleanza 2.0 si configura dunque non solo come un luogo di acquisto, ma come un punto di aggregazione sociale e di promozione del territorio, un elemento di vivacità per il quartiere e un’opportunità di crescita per la cooperativa.