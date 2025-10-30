Coop Alleanza 3.0 dona a AIL Modena: 4.276€ per la ricerca e l’assistenza.

Il gesto di Coop Alleanza 3.0, concretizzato in una donazione di 4.276,59 euro all’Associazione Italiana di Leucemia – Donatori di Midollo Osseo (AIL) di Modena, incarna un esempio tangibile di responsabilità sociale d’impresa e di un impegno capillare verso la comunità.

Questo contributo, che si inserisce in un quadro più ampio di quasi 120.000 euro raccolti grazie alla generosità dei soci, convertiti in un’erogazione di un euro per ogni 50 punti-spesa, rappresenta la sintesi di una rete di attenzione e solidarietà collettiva.

Come sottolineato Marcello Cappi, consigliere di amministrazione di Coop, si tratta di un valore che trascende la mera somma monetaria, incarnando un tessuto di relazioni umane e un desiderio condiviso di alleviare le sofferenze legate alle patologie oncologiche e ematologiche.

Lorenza Corazzari, anch’essa membro del consiglio di amministrazione, ha esplicitamente evidenziato il duplice significato di tale iniziativa: un supporto concreto alla ricerca e all’assistenza, con un’attenzione particolare ai più giovani, e una testimonianza della forza propulsiva della solidarietà diffusa.

L’azione di AIL Modena si configura come un pilastro fondamentale per il sistema di cura e supporto del territorio.

Oltre alla cruciale attività di finanziamento della ricerca in ambito ematologico, attraverso assegni destinati a giovani medici impegnati nel Policlinico di Modena e nel Centro trasfusionale, AIL interviene direttamente nella qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

L’associazione promuove progetti triennali specifici per lo sviluppo delle terapie legate ai trapianti di midollo osseo, intervenendo con risorse dedicate all’innovazione tecnologica e alla formazione del personale sanitario.

Inoltre, AIL fornisce un supporto concreto e continuativo al reparto di ematologia, garantendo l’acquisto di apparecchiature mediche all’avanguardia e finanziando interamente servizi essenziali come l’assistenza domiciliare trasfusionale e il servizio di supporto psicologico “Vicino a Te”, un intervento cruciale per gestire l’impatto emotivo e psicologico della malattia, sia per i pazienti che per i loro cari.

L’associazione non si limita all’assistenza diretta, ma investe anche nella crescita professionale degli operatori sanitari, sostenendo attività di aggiornamento e formazione continua all’interno della Struttura Complessa di Ematologia del Policlinico.

Infine, AIL Modena svolge un ruolo di sensibilizzazione e informazione verso l’opinione pubblica, organizzando campagne tematiche durante le festività e promuovendo eventi pubblici che mirano a diffondere la cultura della donazione, a informare sulle patologie ematologiche e a rafforzare il legame tra l’associazione e la comunità.

Il contributo di Coop Alleanza 3.0 si inserisce in questo contesto dinamico e multifunzionale, alimentando un circolo virtuoso di solidarietà e speranza.