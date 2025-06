Coop Alleanza 3.0: Rinnovo Leadership e Sostenibilità per il Futuro

Coop Alleanza 3.0: Rinnovo della Leadership e Visione di Futuro per una Cooperativa in EvoluzioneL’assemblea dei delegati di Coop Alleanza 3.0, riunita a Bologna, ha riconfermato Domenico Livio Trombone alla presidenza per un triennio, in un momento cruciale per la cooperativa, segnato da cambiamenti strutturali e ambiziosi obiettivi di crescita. La nomina, avvenuta all’unanimità da parte del nuovo consiglio di amministrazione, riflette una solida fiducia nelle capacità di Trombone di guidare la cooperativa in un contesto socio-economico in continua trasformazione.Il rinnovato consiglio di amministrazione, espressione delle 90 assemblee di soci che hanno preceduto l’assemblea dei delegati, rappresenta un mosaico diversificato di competenze e sensibilità. Tra i 130 delegati che hanno ratificato la lista, spiccano i presidenti delle aree sociali vaste, eletti dai 51 consigli di zona, e le 14 personalità con specifiche competenze tecnico-professionali, selezionate da una commissione elettorale.Il nuovo assetto del consiglio di amministrazione rivela un impegno concreto verso l’inclusione e il rinnovamento generazionale. Con una presenza femminile preponderante (58% delle componenti) e un’età media di 53 anni, il consiglio include anche 15 membri sotto i 50 anni, testimoniando una volontà di integrare nuove prospettive e idee innovative.La composizione del consiglio di amministrazione riflette la ricca geografia territoriale di Coop Alleanza 3.0, con rappresentanti provenienti da aree cruciali come Piacenza-Parma, Forlì-Cesena-Rimini, Bologna, Lombardia, Veneto e Puglia. Nomi come Jessica Anelli, Enrica Bagnoli, Marcello Cappi e Patrizia Luciani guidano queste aree, portando con sé la voce dei soci e delle comunità locali. Accanto a loro, figure come Giuliano Carletti e Laura Ceccotti arricchiscono il consiglio con competenze tecniche specialistiche.Andrea Volta è stato riconfermato vicepresidente vicario, consolidando un team di leadership solido e complementare.Il presidente Trombone ha sottolineato che la priorità assoluta per la cooperativa sarà la centralità dei soci e dei consumatori, con un focus costante sui valori mutualistici che ne definiscono l’identità. L’impegno è quello di proseguire il percorso già intrapreso, aprendo al contempo a nuove opportunità di sviluppo sostenibile e inclusivo.L’assemblea ha approvato il bilancio 2024, che evidenzia risultati positivi sia per la cooperativa (11 milioni di euro) che per il Gruppo (18 milioni di euro), con una quota favorevole pari al 94,4%. Le vendite a insegna hanno raggiunto i 5,736 miliardi di euro, un incremento significativo rispetto all’anno precedente, nonostante una riduzione del perimetro operativo. A parità di perimetro, la crescita supera i 130 milioni di euro, mentre l’Ebitda si conferma robusto, attestandosi a oltre 180 milioni. Questi dati testimoniano la resilienza e la capacità di adattamento di Coop Alleanza 3.0 in un mercato dinamico e competitivo, sottolineando l’importanza strategica di un modello cooperativo basato sulla partecipazione e la condivisione dei benefici.