Coop Alleanza 3.0: Un impegno concreto per il benessere animale.

Coop Alleanza 3.0 promuove il benessere animale: un impegno concreto per rifugi e associazioniCoop Alleanza 3.0 rinnova il suo impegno a favore del benessere animale con iniziative che mirano a sostenere direttamente i rifugi e le associazioni che si dedicano alla cura di cani, gatti e fauna selvatica.

L’iniziativa “Una cuccia per tutti” e il programma “Dona la spesa” rappresentano due pilastri di questo percorso, ampliati ulteriormente con la collaborazione con EasyCoop e la collezione Peanuts.

L’edizione 2024 di “Una cuccia per tutti” prevede che l’1% dei ricavi derivanti dalle vendite della linea “Amici Speciali”, dedicata a prodotti per cani e gatti, sia devoluto a 52 strutture di accoglienza sul territorio.

Questo sostegno non si limita a canili e gattili tradizionali, ma include anche centri di recupero per la fauna selvatica, riconoscendo la necessità di un approccio olistico nella tutela degli animali.

I dettagli dell’iniziativa e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito all.

coop/unacucciapertutti, estendendosi anche agli acquisti effettuati attraverso le piattaforme EasyCoop PetStore e EasyCoop, rendendo il gesto di solidarietà accessibile a un pubblico più ampio.

Il successo della collezione Peanuts, con i suoi peluche, accessori e oggetti per animali, ha generato un contributo significativo.

Per ogni articolo ritirato nei negozi tra il 5 settembre e il 1° dicembre, 10 centesimi sono stati destinati a 46 strutture, offrendo un aiuto concreto a chi si prende cura degli animali abbandonati o feriti.

Il risultato è stato una donazione complessiva di 51.000 euro, distribuita tra le diverse Zone Soci presenti nei territori in cui opera la Cooperativa, garantendo un impatto diretto a livello locale.

Il programma “Dona la spesa”, con le sue raccolte dedicate agli animali abbandonati e in difficoltà, ha visto un’ampia partecipazione, con oltre 63 tonnellate di beni raccolti in oltre 220 punti vendita.

Questi prodotti sono stati destinati a più di 170 associazioni e realtà locali, rafforzando il tessuto di solidarietà e offrendo un aiuto tangibile agli animali senza famiglia.

L’iniziativa EasyCoop, con la donazione di oltre 350 box contenenti oltre 1,2 tonnellate di prodotti, ha ulteriormente ampliato la portata del programma, collaborando con l’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali).

Questi progetti incarnano i valori fondamentali di Coop Alleanza 3.0, che si impegnano attivamente nella promozione della solidarietà e dello sviluppo armonico, sensibilizzando la comunità contro l’abbandono e offrendo un sostegno economico essenziale alle strutture che quotidianamente si prendono cura degli animali in difficoltà.

L’iniziativa rappresenta un investimento nel futuro, volto a promuovere una cultura di rispetto e responsabilità verso il mondo animale.