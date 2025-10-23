cityfood
cityeventi
giovedì 23 Ottobre 2025
Bologna Cronaca

Coop Castel San Pietro: Ristrutturazione da 250.000€ e Nuove Delizie

Redazione Bologna
Redazione Bologna

Il punto vendita Coop Alleanza 3.0 di Castel San Pietro Terme si rinnova, inaugurando un restyling significativo frutto di un investimento di 250.000 euro.

L’intervento, che ha ridefinito gli spazi e ampliato l’offerta, rappresenta un’evoluzione strategica per la cooperativa, mirata a rafforzare il legame con la comunità locale e a rispondere alle nuove esigenze dei consumatori.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di autorità locali, tra cui la sindaca Francesca Marchetti, e di esponenti di rilievo della cooperativa, come Francesca Durighel, Vicepresidente, e Luca Zaccherini, Direttore Generale, testimoniando l’importanza dell’iniziativa per l’intera organizzazione.
La presenza di Roberta Tattini e Roberta Mira, rappresentanti dei soci Coop, sottolinea l’impegno della cooperativa verso i propri membri e la valorizzazione del tessuto sociale del territorio.
Il rinnovato supermercato, esteso su una superficie di 1463 metri quadrati e gestito da un team di 58 addetti, non si limita a un semplice aggiornamento estetico.

Il cuore del cambiamento risiede nell’arricchimento dell’offerta gastronomica e nella creazione di veri e propri “punti di esperienza” per i clienti.
La nuova forneria introduce la possibilità di ordinare pizze alla pala da asporto, garantendo un prodotto fresco e caldo al termine della spesa, un servizio pensato per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla comodità e alla qualità.

La gastronomia si presenta con un’ampia selezione di prodotti pronti, inclusi i classici tortellini, accompagnati da un brodo artigianale, un dettaglio che eleva l’offerta e valorizza la tradizione culinaria locale.
La macelleria si distingue per la produzione interna di salumi freschi, come le salsicce, e introduce un’area dedicata agli hamburger, con un’attenzione particolare alle opzioni vegetariane, testimoniando la volontà di soddisfare un pubblico eterogeneo.
Anche la pescheria si evolve, arricchendosi di una friggitoria e di un angolo salmoneria, ampliando ulteriormente la gamma di prodotti disponibili.
Un elemento distintivo del nuovo punto vendita è l’attenzione ai prodotti del territorio.

L’ortofrutta propone frutta e verdura di stagione, mentre la cantinetta si dedica alla valorizzazione dei vini locali, con l’aggiunta di un innovativo “gin hub” per gli appassionati di cocktail.
Il supermercato, moderno e funzionale, è dotato di 5 casse tradizionali e 5 casse self-service, per ottimizzare i tempi di attesa e migliorare l’esperienza di acquisto.

Orari di apertura ampi, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30 e la domenica dalle 9 alle 19.30, garantiscono la massima accessibilità per la comunità di Castel San Pietro Terme.
L’intervento rappresenta quindi non solo un restyling, ma un investimento nel futuro e un impegno costante verso la qualità, l’innovazione e il benessere della comunità.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap