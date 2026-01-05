Crans-Montana: Il Volo del Dolore Ritorna a Casa

Il silenzio gravido di dolore ha avvolto l’aeroporto militare di Milano Linate, interrotto unicamente dal rombo sommesso del C130 Hercules, recante a bordo i resti mortali di cinque giovani vite spezzate nella tragedia di Crans-Montana.

Un volo di Stato, custode di un lutto nazionale, ha restituito alla terra italiana i corpi di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti, vittime innocenti di un evento che ha scosso profondamente il paese.

L’arrivo dei feretri ha rappresentato un momento di raccoglimento solenne.

Un corteo funebre, scortato dalle autorità, si è mosso verso le rispettive città d’origine, destinato a riconsegnare i corpi ad affetti familiari e comunità in lutto.

Achille Barosi e Chiara Costanzo, legati da un’amicizia giovanile e da sogni rimasti incompiuti, saranno accolti con profonda commozione a Milano.

Giovanni Tamburi, originario di Bologna, riposa ora in attesa del rito funebre.

Emanuele Galeppini, giovane genovese, sarà riportato nella sua città natale, teatro dei suoi ricordi più cari.

Il velivolo militare, dopo la prima tappa milanese, ha proseguito il viaggio verso l’Aeroporto di Ciampino, sede del 31° Stormo, per adempiere al compito di ricongiungere Riccardo Minghetti alla sua famiglia romana, devastata dal dolore.

La presenza dei genitori di Achille Barosi, accompagnati da amici e familiari, ha testimoniato la profondità del loro sgomento.

A bordo dell’aereo proveniente dalla Svizzera, i parenti di Chiara Costanzo, ancora sotto shock, attendevano con angoscia il ritorno a casa.

La tragedia di Crans-Montana, ben oltre il singolo evento, ha sollevato interrogativi sulla fragilità dell’esistenza, sulla precarietà dei sogni e sull’importanza di coltivare i legami affettivi.

La commozione collettiva per la perdita di questi giovani, simbolo di vitalità e futuro, rappresenta un monito a non dare per scontato il tempo che ci è concesso e a vivere ogni istante con consapevolezza e gratitudine.

La nazione intera si stringe ai familiari, condividendo il loro dolore e offrendo un sostegno concreto in questo momento di profondo lutto.

Il ricordo di Achille, Chiara, Giovanni, Emanuele e Riccardo resterà vivo nei cuori di chi li ha conosciuti, testimoniando la loro breve ma significativa presenza nel mondo.