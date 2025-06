Dade e il Delfino Magico: un viaggio di speranza e resilienza

Un’eco di speranza e resilienza si è levata da Riccione, dando inizio a un’impresa straordinaria: il viaggio di ‘Dade e il Delfino Magico’. Davide, un bambino di sei anni affetto da Kif5c, una malattia genetica rarissima che altera il suo sviluppo e la sua crescita, e suo padre Simone Tura, si sono imbarcati in un’avventura epica a bordo di una cargo bike elettrica, un mezzo simbolo di forza e sostenibilità.Questo non è semplicemente un viaggio di 959 chilometri lungo la costa adriatica, da Riccione a Santa Maria di Leuca, ma un atto di coraggio che attraverserà cinque regioni, quindici province e novantaquattro comuni in circa due settimane. È un percorso che intende trasformare un’esperienza personale di sfida in un messaggio universale di consapevolezza e supporto.La partenza è stata sigillata dalla presentazione di una canzone appositamente composta, “Dade e il Delfino Magico”, un brano toccante interpretato da Giovanni Cricca e scritto da Salvo, destinato a divenire la colonna sonora di un’odissea fatta di pedalate e di sguardi.Come sottolineato dalla sindaca di Riccione, Daniela Angelini, l’evento ha rappresentato un momento simbolico, ma soprattutto un vibrante esempio di comunità. L’iniziativa illumina l’importanza di non abbandonare le famiglie che si confrontano con la disabilità e le malattie rare, ricordando a tutti che la solidarietà e l’amicizia sono pilastri fondamentali per superare le difficoltà. Riccione partecipa con un cuore colmo di affetto e di sostegno.L’obiettivo primario di questo viaggio è sollevare un faro di attenzione sulle disabilità infantili, in particolare quelle derivanti da patologie genetiche rare, spesso nascoste nell’ombra della poca conoscenza. Il percorso, pianificato con cura, si svilupperà lungo strade panoramiche e ciclovie, minimizzando l’impatto del traffico e garantendo la sicurezza di Davide e Simone.Ad affiancare i protagonisti in questo straordinario cammino, un team di supporto essenziale: la mamma Antonella, la sorellina Amelia, e i nonni Renza e Flavio, un nucleo familiare che offre amore, cura e un costante aiuto logistico. La loro presenza sottolinea il valore inestimabile del sostegno familiare nel percorso di una persona con disabilità.Il racconto di questa avventura sarà condiviso in tempo reale attraverso una piattaforma multimediale, che includerà video, contenuti social e podcast dedicati. Ogni tappa sarà documentata per ispirare e informare il pubblico, creando una narrazione coinvolgente e accessibile.Il viaggio, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dai Comuni di Riccione, Roseto degli Abruzzi, Castrignano del Capo e Otranto, è un’iniziativa che trascende i confini geografici, invitando la comunità globale a riflettere sul significato di inclusione, resilienza e speranza. È un viaggio verso un futuro in cui la diversità è celebrata e le sfide vengono affrontate con coraggio e compassione.