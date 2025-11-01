Del Grande evaso: riapre il caso del triplice omicidio

Il 7 gennaio 1998, a Cadrezzate, nel Varesotto, si consumò una tragedia che segnò profondamente la comunità e il sistema giudiziario italiano: Elia Del Grande, allora ventiduenne, perpetrò un atto di violenza inaudita, estinguendo le vite dei suoi genitori e del fratello.

Un evento traumatico che sollevò interrogativi complessi sulla salute mentale, la gestione della pericolosità sociale e il ruolo del sistema penitenziario nella riabilitazione e nel controllo.

Dopo aver scontato una pena di venticinque anni per il triplice omicidio, Del Grande, oggi quarantanovenne, era stato collocato in una struttura di semilibertà, la casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.

Questa decisione, frutto di una complessa valutazione condotta da una commissione di esperti, si basava sulla necessità di monitorare costantemente il soggetto, ritenuto ancora socialmente pericoloso, e di sottoporlo a una nuova perizia al termine di un periodo di sei mesi.

La misura, sebbene volta a garantire la sicurezza della collettività, si è rivelata inefficace, poiché Del Grande è riuscito a sottrarsi alla sorveglianza, facendo perdere le sue tracce.

L’evasione riapre ferite profonde e alimenta un dibattito cruciale.

Oltre al dolore delle famiglie delle vittime, si riaccende la discussione sull’adeguatezza delle misure di sicurezza applicate a individui con disturbi psichiatrici e una storia di violenza.

La gestione della pericolosità sociale, l’efficacia dei programmi di reinserimento e la possibilità di una reale riabilitazione sono temi centrali che emergono con forza in questo contesto.

Le ricerche, coordinate dalle forze dell’ordine, si estendono sia nel varesotto, luogo originario della tragedia, sia in Sardegna, area che potrebbe fornire un rifugio al fuggitivo.

Il caso Del Grande, lungi dall’essere una semplice evasione, rappresenta un campanello d’allarme che sollecita una riflessione più ampia sul sistema di giustizia, sulla necessità di risorse dedicate alla salute mentale e sulla complessità della gestione di individui potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica.

L’incidente pone domande scomode sulla capacità del sistema di proteggere la collettività e di garantire una pena equa e riabilitativa, interrogando profondamente i principi fondamentali del diritto penale e della giustizia sociale.