Dona la Spesa per la Scuola: Coop Sostiene l’Istruzione

Un gesto che apre le porte al futuro: “Dona la Spesa per la Scuola” di Coop Alleanza 3.0Con l’inizio del nuovo anno scolastico, Coop Alleanza 3.0 lancia la sua consueta e significativa iniziativa “Dona la Spesa per la Scuola”, un’occasione concreta per la comunità di condividere risorse e sostenere l’istruzione.

Più che una semplice promozione commerciale, si tratta di un vero e proprio atto di responsabilità sociale, volto a garantire a tutti i bambini e ragazzi gli strumenti essenziali per affrontare il percorso scolastico con serenità e successo.

L’edizione 2024 si propone di superare i risultati lodevoli dell’anno precedente, quando sono state donate ben 170.000 confezioni di materiale scolastico, a cui si sono aggiunte 400 ulteriori grazie al servizio di spesa online EasyCoop, un canale privilegiato per ampliare la portata dell’iniziativa.

La forza del progetto risiede nella sua capillare presenza: 220 punti vendita diventano fari di solidarietà, coinvolgendo una fitta rete di circa 250 enti e associazioni locali che operano direttamente sui territori, garantendo una distribuzione mirata e un impatto reale.

Il cuore dell’iniziativa è la partecipazione attiva dei clienti.

Acquistando il materiale scolastico dedicato, i clienti contribuiscono direttamente a creare un paniere di risorse destinate a famiglie che si trovano in condizione di difficoltà.

Quest’anno, l’esperienza si arricchisce con la possibilità di ordinare le “box” speciali tramite EasyCoop fino al 28 settembre, ampliando le opportunità di donazione e semplificando la partecipazione per chi non può recarsi fisicamente nei punti vendita.

Il 13 settembre segna l’inizio della fase di distribuzione: volontari provenienti dalle realtà del terzo settore coinvolte nell’iniziativa consegneranno le shopper compostabili contenenti il materiale scolastico acquistato, quali quaderni, penne, matite, temperamatite, risme di carta e altri elementi didattici fondamentali.

Successivamente, i volontari provvederanno a stoccare la merce donata, organizzando la distribuzione alle famiglie beneficiarie in base alle specifiche esigenze del territorio.

Coop Alleanza 3.0 non si limita a questo: per i propri soci, è previsto uno sconto immediato del 15% sul prezzo di copertina dei libri di testo, un ulteriore vantaggio che alleggerisce l’onere economico legato al ritorno a scuola.

Inoltre, per incentivare l’acquisto di articoli di cancelleria, è attiva una promozione speciale: spendendo 30 euro nel reparto cartoleria, i clienti ricevono un buono sconto di 10 euro, spendibile entro l’8 ottobre su una spesa minima di 30 euro, un incentivo a supportare l’iniziativa e a contribuire alla crescita dei giovani.

“Dona la Spesa per la Scuola” è più di una semplice iniziativa promozionale; è un investimento nel futuro, un atto di generosità che rafforza il tessuto sociale e dimostra come la collaborazione tra un’azienda, la comunità locale e i volontari possa fare la differenza nella vita di molti bambini e ragazzi, aprendo loro le porte di un futuro più luminoso e ricco di opportunità.