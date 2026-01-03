Eleonora Palmieri: la madre racconta la lotta e il salvataggio

La sofferenza di Eleonora Palmieri, la giovane romagnola di 29 anni gravemente ustionata nell’incidente di Crans-Montana, si proietta attraverso il racconto della madre, Cristina Ferretti, in un’intervista alla Telegiornale Regionale dell’Emilia-Romagna.

Le condizioni della giovane, dopo un ulteriore intervento chirurgico alle mani, hanno permesso un primo contatto, una possibilità di comunicazione che rivela uno stato di serenità apparente, velato però da una difficoltà nel comprendere appieno l’entità della tragedia che l’ha investita.

Il dramma si dipana attraverso la testimonianza del fidanzato, Filippo Bonifacio, che ha giocato un ruolo cruciale nel salvataggio di Eleonora.

Il racconto di Bonifacio, riportato anche dal Resto del Carlino edizione riminese, dipinge un quadro di eventi concatenati e di una fortuna inaspettata.

La coppia, in vacanza per Capodanno, aveva inizialmente previsto di festeggiare a Montana, partecipando a una festa all’aperto.

Dopo il tradizionale conto alla rovescia, la serata avrebbe dovuto concludersi a mezzanotte.

Un’estensione imprevista, un quarto d’ora aggiuntivo deciso dal disc jockey, si è rivelata un elemento salvifico.

Questa dilazione ha permesso ai due giovani di raggiungere Crans-Montana solo dopo l’una e un quarto, un lasso di tempo sufficiente a evitare di trovarsi nel luogo in cui, poco dopo, si è innescato l’incendio al locale Le Constellation. La dinamica dell’evento è descritta come una sequenza di eventi traumatici: un’improvvisa ondata di persone in fuga, una massa in preda al panico, una perdita di orientamento e, infine, il ritrovamento di Eleonora, ferita e ustionata.

Il gesto eroico di Bonifacio, che ha trascinato Eleonora fuori dal pericolo e l’ha immediatamente trasportata all’ospedale di Sion, si contrappone al caos e alla disperazione che hanno caratterizzato la scena, descritta dal giovane come “un film dell’orrore”.

L’evento solleva interrogativi sulla gestione della folla, sulla sicurezza dei locali e sulla fragilità della condizione umana di fronte a eventi imprevedibili e potenzialmente devastanti.

La testimonianza di Filippo Bonifacio, oltre che un atto d’amore, si configura come un monito sulla necessità di una maggiore attenzione alla prevenzione e alla gestione delle emergenze in contesti di aggregazione di persone.

La speranza ora è che Eleonora possa riprendersi completamente, elaborando il trauma subito e ricostruendo il suo percorso di vita, con il sostegno della famiglia e del suo fidanzato.