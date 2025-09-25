Emilia-Romagna: Allarme Sicurezza, 47 Morti sul Lavoro

L’Emilia-Romagna si confronta con un quadro allarmante per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dei lavoratori, evidenziato dai dati presentati in commissione regionale Giovani e Politiche per il Lavoro.

Il bilancio dei primi nove mesi del 2025 rivela una drammatica perdita di 47 vite umane sul posto di lavoro, una cifra che impone una riflessione urgente e un’azione concreta.

Il settore edile, motore dell’economia regionale ma anche terreno fertile per rischi e irregolarità, emerge come area particolarmente critica.

Oltre cinquemila cantieri sono stati sottoposti a ispezioni, a testimonianza della pervasività dei controlli, ma anche della necessità di un’attenzione costante e mirata.

Parallelamente, si registra un aumento degli infortuni nell’industria, un segnale preoccupante che indica un’erosione delle misure di prevenzione e protezione.

L’incremento del 20% della cassa integrazione, sebbene possa derivare da fattori congiunturali, solleva interrogativi sulla tenuta occupazionale e sulla necessità di politiche attive per la riqualificazione professionale.

I dati aggregati dipingono un quadro ancora più complesso: 4.878 malattie professionali denunciate e 45.438 infortuni, un numero stabile rispetto all’anno precedente, ma che non deve anestetizzare la sensibilità verso la fragilità dei lavoratori.

L’analisi settoriale conferma la concentrazione degli incidenti nei comparti più esposti come l’edilizia e l’agricoltura, ma segnala una crescente preoccupazione anche nell’industria manifatturiera.

La presidente della commissione Maria Costi ha sottolineato, con lucidità, l’indissolubile legame tra sicurezza e legalità: un ambiente di lavoro sicuro è il presupposto imprescindibile per un’economia sana e un rapporto di lavoro equo.

La Regione Emilia-Romagna ha intensificato gli sforzi di controllo, monitorando oltre 5.700 tirocini dall’inizio del 2020 e applicando sanzioni per contrastare pratiche irregolari, dimostrando un impegno a tutelare i giovani e i lavoratori precari.

L’attivazione dello sportello contro il caporalato a Portomaggiore, con progetti di trasporto e car sharing, rappresenta un’iniziativa concreta per contrastare lo sfruttamento e garantire condizioni di lavoro dignitose.

I controlli delle Asl, superando l’obiettivo del 5% e raggiungendo oltre l’8%, evidenziano un’intensificazione del monitoraggio sanitario e della prevenzione delle malattie professionali.

Le organizzazioni sindacali hanno espresso diverse proposte e richieste.

La CGIL regionale gestisce cinquanta tavoli di crisi che coinvolgono circa diecimila lavoratori, testimoniando la gravità delle situazioni affrontate quotidianamente.

La CISL chiede l’inserimento di uno strumento di politica industriale nel Patto per il Lavoro e la ripristino della Consulta della legalità, riconoscendo l’importanza di una visione strategica e di un coordinamento istituzionale.

La UIL propone incentivi per la meccatronica avanzata, orientati ai settori a maggior rischio, e sollecita il riconoscimento dell’omicidio sul lavoro a livello nazionale, un atto di giustizia e un segnale forte per la prevenzione.

L’emergenza sicurezza sul lavoro in Emilia-Romagna richiede un approccio multidisciplinare, che coinvolga istituzioni, imprese, sindacati e lavoratori, con l’obiettivo di creare un ambiente di lavoro sicuro, legale e dignitoso, dove la vita e la salute dei lavoratori siano la priorità assoluta.

È necessario superare la logica del controllo a pioggia e adottare strategie mirate, basate sull’analisi dei rischi e sulla promozione di una cultura della prevenzione, dove la responsabilità di ogni attore sia chiara e condivisa.