Emilia-Romagna: Crescono le Partenze, Sfide e Opportunità all’Estero

L’Emilia-Romagna, terra di innovazione, tradizione e un forte senso di comunità, sta assistendo a un fenomeno complesso e significativo: un’accelerazione delle partenze verso l’estero.

I dati aggiornati al 2024 rivelano un incremento sostanziale rispetto al 2022, con quasi 265.000 emiliano-romagnoli che hanno scelto di costruire il proprio futuro al di là dei confini regionali, un aumento che testimonia una dinamica sociale ed economica in evoluzione.

Questo flusso migratorio non è un mero dato statistico, ma un indicatore di aspirazioni, opportunità e sfide per una generazione in cerca di orizzonti più ampi.

In particolare, la fuga verso l’estero coinvolge prevalentemente giovani adulti, un segmento demografico cruciale per il futuro economico e culturale della regione.

La scelta di destinazione non è casuale: il Regno Unito e la Germania si confermano poli di attrazione, assorbendo una quota rilevante di queste partenze, a testimonianza di legami storici, opportunità lavorative e modelli di vita attraenti.

Un aspetto degno di nota è il cambiamento nella geografia delle migrazioni: se in passato le partenze erano prevalentemente originate dalle aree periferiche, oggi le grandi città, centri nevralgici di innovazione e opportunità, si configurano come punti di origine più frequenti, suggerendo una ricerca di nuove prospettive che trascende le tradizionali dinamiche territoriali.

La Regione Emilia-Romagna, consapevole dell’importanza di mantenere un legame solido con i propri concittadini all’estero, ha investito oltre un milione di euro in progetti mirati a supportare le comunità emiliano-romagnole all’estero.

Questo impegno si concretizza anche attraverso un programma di borse di studio di prestigio, pari a oltre 50.000 euro ciascuna, destinate a giovani di origine emiliano-romagnola per la frequenza di un master in Relazioni internazionali Europa-America Latina, un’iniziativa che mira a formare una nuova generazione di professionisti con competenze specifiche e una forte identità regionale.

A questo si aggiungono alloggi dedicati a studenti originari della regione che scelgono di proseguire i propri studi in Emilia-Romagna, favorendo un ponte culturale tra passato e futuro.

Il Piano triennale 2026-2028 degli interventi per gli emiliano-romagnoli all’estero rappresenta una risposta strategica a questo scenario in cambiamento.

Il piano si focalizza su tre obiettivi primari: il consolidamento della rete associativa, il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo degli emiliano-romagnoli all’estero come ambasciatori di cultura e know-how, e il supporto attivo agli italiani emigrati che scelgono di rientrare in Emilia-Romagna, offrendo percorsi di reinserimento e opportunità di crescita.

In particolare, il bando “Boomerang” si pone come strumento innovativo per finanziare percorsi formativi e di aggiornamento professionale in Emilia-Romagna, focalizzati su settori chiave come l’enogastronomia e il turismo, elementi distintivi dell’identità regionale.

L’obiettivo è favorire un ritorno di competenze e know-how che possano arricchire il tessuto economico e sociale della regione.

Il Piano, ora in attesa di approvazione finale da parte dell’Assemblea Legislativa, testimonia l’impegno della Regione a costruire un futuro in cui l’Emilia-Romagna possa continuare a essere un punto di riferimento per i propri cittadini, ovunque essi scelgano di vivere.