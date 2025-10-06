Emilia-Romagna: Lavoro a rischio, precarietà e lavoro povero

Emilia-Romagna: Un’analisi approfondita delle dinamiche occupazionali e della qualità del lavoroL’Emilia-Romagna, regione tradizionalmente trainante per l’economia italiana, si trova ad affrontare sfide complesse nel panorama occupazionale del 2024.

I dati recenti, frutto di analisi congiunte dell’Ires, Cgil, Istat, Unioncamere e Siler, delineano un quadro caratterizzato da una crescita occupazionale anemica, una persistente precarietà e una crescente incidenza del cosiddetto “lavoro povero”.

Nel 2024, l’incremento degli occupati si è fermato a un misero +0,5%, un dato significativamente inferiore rispetto al +1,1% del 2023, segnando un evidente rallentamento.

Questa dinamica è asimmetrica: mentre la forza lavoro maschile ha registrato un aumento di quasi 13.000 unità, le donne hanno subito una perdita di oltre 4.000 posti di lavoro, con una particolare vulnerabilità nel part-time e tra le lavoratrici con basso livello di istruzione.

Un’altra tendenza rilevante è la crescita occupazionale concentrata nella fascia d’età over 50 (+19.700), in contrasto con il calo degli under 50 (-13.900), fenomeno che potrebbe accentuare i divari generazionali e la difficoltà di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

Questo quadro occupazionale debole si riflette in una stagnazione economica generalizzata.

Il prodotto interno lordo regionale ha registrato una crescita dello 0,2% nel 2024, con previsioni di un ulteriore +0,8% per il 2025, stime contenute che riflettono difficoltà diffuse sia nel settore industriale che in quello dei servizi.

L’industria, in particolare, ha subito un rallentamento con un calo del valore aggiunto per il secondo anno consecutivo, una situazione confermata dai dati Unioncamere che evidenziano la persistenza di trend negativi in produzione, fatturato e ordinativi.

L’export, altro pilastro dell’economia regionale, mostra segni di difficoltà, con contrazioni nei primi due trimestri del 2025.

La precarietà contrattuale rimane una sfida cruciale.

Sebbene si registri un incremento dei contratti a tempo indeterminato (+29.000 nel 2024), si assiste parallelamente a un aumento dei licenziamenti economici, con un’accelerazione significativa nel primo trimestre del 2025.

Questo dato contraddice l’idea che la stabilità contrattuale sia garanzia di una vita dignitosa, come evidenziato dall’Ires: il 15,9% dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato percepisce comunque un reddito lordo annuo inferiore a 15.000 euro.

Il fenomeno del “lavoro povero”, ovvero la percezione di un reddito insufficiente a garantire un tenore di vita adeguato, è particolarmente diffuso in settori specifici come i servizi di alloggio e ristorazione (57,8% sotto i 10.000 euro) e le attività artistiche e sportive (58,9%).

I lavoratori stranieri, che rappresentano il 15,8% della forza lavoro regionale, sono particolarmente esposti a questa condizione, con un tasso di “lavoro povero” che raggiunge il 29,6% e addirittura il 39,8% per le donne straniere.

La diminuzione del numero di imprese attive in regione (388.061 a fine 2024, con una perdita di oltre 2.800 unità rispetto all’anno precedente) sottolinea la fragilità del tessuto produttivo e la necessità di interventi mirati a sostenere l’innovazione, la competitività e la creazione di nuove opportunità di lavoro.

In conclusione, il quadro occupazionale dell’Emilia-Romagna richiede un’analisi approfondita e l’implementazione di politiche attive e mirate volte a contrastare la precarietà, promuovere la qualità del lavoro e garantire una crescita economica inclusiva e sostenibile, che ponga al centro il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie.

L’attenzione deve concentrarsi non solo sulla quantità di posti di lavoro, ma soprattutto sulla loro qualità e sulla capacità di garantire un reddito adeguato a tutti.