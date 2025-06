Emilia-Romagna, ondata di annegamenti: un’altra vittima, undicenne a Ravenna.

La tragica ondata di annegamenti che sta colpendo l’Emilia-Romagna si è intensificata ieri con la perdita di un undicenne di origine pachistana, deceduto a Ravenna dopo essere stato recuperato in mare a Lido degli Estensi, in provincia di Ferrara. Il ritrovamento del giovane, in evidente difficoltà in acqua, è avvenuto intorno alle ore 20:00, mentre stava facendo il bagno con il fratello. Un immediato intervento di rianimazione cardio-polmonare, prontamente intrapreso da alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia, non è stato sufficiente a salvarlo: il decesso è stato poi constatato in ospedale.Questo evento si inserisce in un contesto allarmante, caratterizzato da una serie di lutti che stanno gravando sul territorio. Solo sabato, a Lido degli Estensi, un sedicenne aveva perso la vita, compiendo un gesto eroico per soccorrere due turisti in difficoltà. L’episodio, che testimonia la generosità e il coraggio giovanile, si è tragicamente concluso con il decesso del ragazzo.Parallelamente, anche a Lido delle Nazioni, un bambino di soli sei anni ha perso la vita in circostanze simili, annegando in una piscina. La concatenazione di questi eventi, che coinvolgono persone di età diverse e contesti acquatici differenti, solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza in acqua e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione.La Capitaneria di Porto ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione le dinamiche di ogni singolo episodio. L’indagine mira a chiarire se vi siano state negligenze, fattori ambientali o altre circostanze che abbiano contribuito a queste tragiche conseguenze.Oltre alle indagini, la situazione richiede una riflessione più ampia sulla cultura della sicurezza, con particolare attenzione all’educazione dei bambini e dei giovani all’utilizzo responsabile degli ambienti acquatici. È fondamentale promuovere la consapevolezza dei rischi, l’importanza della sorveglianza da parte di adulti responsabili e la conoscenza delle tecniche di primo soccorso. La tragedia di questi giorni, oltre al dolore che inevitabilmente suscita, deve fungere da monito per una maggiore responsabilità collettiva nella tutela della vita umana. Il territorio emiliano-romagnolo, abituato ad accogliere turisti e famiglie, si trova ora a confrontarsi con una ferita profonda che richiede un impegno concreto per evitare che simili eventi si ripetano.