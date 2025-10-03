Emilia-Romagna: Scontento e Mobilitazione per Gaza, Oltre 200.000 in Piazza

Un’onda di scontento e mobilitazione ha travolto l’Emilia-Romagna, con una partecipazione popolare senza precedenti che ha visto oltre duecentomila persone scendere in piazza.

La protesta, promossa in risposta al blocco della Global Sumud Flotilla, si è configurata come una veemente denuncia del conflitto israelo-palestinese, esortando alla cessazione delle violenze a Gaza e manifestando una profonda preoccupazione per la situazione umanitaria e il rischio di una persecuzione sistematica nei confronti della popolazione palestinese.

Le parole del segretario generale regionale della Cgil, Massimo Bussandri, delineano un quadro di un’adesione diffusa e sentita.

L’azione di sciopero generale ha visto un’ampia risonanza in tutta la regione, superando di gran lunga le aspettative iniziali.

A Bologna, l’adesione al movimento da parte dei dipendenti Tper ha raggiunto il 92%, un dato che riflette un sentimento di solidarietà e ribellione trasversale tra le diverse categorie professionali.

In ambito manifatturiero, l’adesione ha superato costantemente il 50%, con picchi impressionanti che hanno toccato l’80-90% in alcuni stabilimenti.

Questo dato quantitativo sottolinea non solo la forza del movimento, ma anche la sua capacità di coinvolgere lavoratori di settori diversi, uniti da una comune richiesta di giustizia e pace.

La chiusura delle scuole e l’operatività ridotta di molti uffici pubblici, garantita solo dal personale coinvolto nei servizi minimi essenziali, testimoniano ulteriormente l’impatto dello sciopero sulla vita quotidiana della regione.

Le piazze, gremite di manifestanti, sono diventate il cuore pulsante della protesta, luoghi di espressione di rabbia, frustrazione e speranza.

Bologna, con oltre centomila partecipanti, è stata una delle città più coinvolte, ma l’intera regione ha risposto con un’incredibile mobilitazione popolare che ha superato le duecentomila persone.

L’iniziativa non si è limitata ad una semplice manifestazione di dissenso; essa rappresenta una presa di posizione politica forte e coerente con i valori di solidarietà, giustizia sociale e rispetto dei diritti umani.

La Global Sumud Flotilla, simbolo di resistenza pacifica e di supporto alla popolazione palestinese, è stata il catalizzatore di un sentimento di indignazione che ha trovato voce in questa straordinaria dimostrazione di forza collettiva, auspicando un cambio di rotta nelle politiche internazionali e un impegno concreto per la risoluzione del conflitto.

La protesta emiliano-romagnola si configura quindi come un importante segnale di allarme e una richiesta urgente di intervento per evitare un ulteriore aggravamento della crisi umanitaria e la negazione dei diritti fondamentali della popolazione palestinese.