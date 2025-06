Emilia-Romagna, un carcere ombra: in aumento i transiti nelle camere di sicurezza.

Nel corso del 2024, l’Emilia-Romagna si è confermata un territorio di particolare rilevanza nel sistema delle camere di sicurezza, strutture temporanee destinate all’attesa della convalida degli arresti da parte dell’autorità giudiziaria. Più di 2.432 individui hanno transito in queste celle regionali, una cifra che rappresenta circa il 14% del totale nazionale di 17.000 persone coinvolte in una simile condizione. Questo dato quantitativo, assieme alla presenza di 106 camere di sicurezza distribuite tra le stazioni della Polizia di Stato e le caserme dei Carabinieri, posiziona l’Emilia-Romagna tra le cinque regioni italiane con il più alto utilizzo di queste strutture e la più estesa loro diffusione sul territorio.L’alta frequenza di utilizzo solleva interrogativi e pone in luce una realtà spesso relegata in una sorta di “carcere ombra”, poco conosciuta e, per questo, meritevole di una maggiore attenzione. Il Garante regionale dei detenuti, Roberto Cavalieri, ne ha sottolineato l’urgenza, annunciando una serie di sopralluoghi congiunti con il Garante nazionale, un’iniziativa formalizzata con un primo incontro fissato per il 24 giugno, dedicato alla sensibilizzazione e alla collaborazione con le forze dell’ordine.La peculiarità di queste camere di sicurezza risiede nella fase transitoria che rappresentano per l’individuo: una privazione della libertà personale non ancora formalizzata in una detenzione ufficiale. Come evidenzia Annarita Di Vittorio, rappresentante della struttura del Garante nazionale dei detenuti, questa condizione richiede l’applicazione di garanzie procedurali e sostanziali rafforzate, volte a tutelare i diritti fondamentali della persona.L’analisi dei flussi di persone che attraversano queste strutture rivela una concentrazione significativa nella provincia di Rimini, con punte di affluenza particolarmente accentuate a Riccione. Tale incremento è direttamente correlato all’aumento della popolazione durante i mesi estivi, che si traduce in un aumento degli interventi delle forze dell’ordine. Seguono, in ordine di rilevanza, le aree di Bologna, Imola, San Giovanni in Persiceto, Modena e Parma.Per andare oltre la mera constatazione dei numeri, è stato avviato un programma di monitoraggio congiunto tra il Garante nazionale e il Garante regionale dell’Emilia-Romagna, che prevede visite programmate, anche notturne, all’interno delle camere di sicurezza. L’obiettivo non è quello di criminalizzare l’operato delle forze dell’ordine, ma di verificare che ogni individuo sia trattato con il pieno rispetto dei diritti umani e delle garanzie processuali previste dalla legge. La responsabilità primaria in questo senso ricade sull’operatore di polizia, chiamato a esercitare un ruolo di tutela dei diritti fondamentali nella fase delicata della privazione temporanea della libertà. Il programma di monitoraggio si propone quindi di promuovere una cultura della legalità e del rispetto dei diritti umani all’interno del sistema penale.