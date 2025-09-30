Ergastolo per Minguzzi: la Giustizia (tarda) fa il suo corso.

La sentenza definitiva emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Bologna rappresenta un capitolo cruciale e doloroso nella lunga vicenda giudiziaria legata alla tragica scomparsa di Pier Paolo Minguzzi, giovane carabiniere di Alfonsine, la cui vita fu brutalmente interrotta nel 1987.

La Corte, ribaltando completamente il verdetto di primo grado emesso a Ravenna, ha inflitto la pena massima, l’ergastolo, agli ex militari dell’Arma, Orazio Tasca e Angelo Del Dotto, riconosciuti colpevoli di sequestro di persona con l’aggravante della morte.

L’evento, che scosse profondamente la comunità del Ravennate, si concretizzò in un rapimento premeditato e spietato.

Minguzzi, giovane di soli 21 anni, venne sottratto alla sua abitazione, nel quadro di un’operazione estorsiva che mirava a ottenere ingenti somme di denaro dalla sua famiglia.

La dinamica, complessa e avvolta per anni in zone d’ombra e depistaggi, emerse solo parzialmente grazie a un’inchiesta durata decenni e a testimonianze cruciali che hanno contribuito a ricostruire la verità.

La scoperta del corpo senza vita di Minguzzi, legato a una pesante grata e immerso nelle acque del Po di Volano, segnò la fine di una disperata ricerca e accentuò la gravità del crimine.

Il ritrovamento, avvenuto dieci giorni dopo il rapimento, svelò l’implacabilità degli autori e la loro totale indifferenza verso la vita umana.

La sentenza di appello, frutto di una revisione approfondita delle prove e delle testimonianze, ha riconosciuto la responsabilità degli ex carabinieri, ponendo fine a un percorso giudiziario segnato da controversie e incertezze.

La decisione sottolinea l’importanza di una ricerca incessante della verità, anche a distanza di anni, e la necessità di garantire giustizia per le vittime di crimini efferati.

Alfredo Tarroni, l’idraulico coinvolto nell’indagine, è stato confermato innocente, ribadendo l’assoluzione già emessa in primo grado.

Questo elemento, pur non attenuando il peso della sentenza per Tasca e Del Dotto, evidenzia la complessità del caso e l’importanza di distinguere chiaramente le responsabilità di ciascun soggetto coinvolto.

Il caso Minguzzi, al di là delle responsabilità penali accertate, solleva interrogativi profondi sulla corruzione, sulle dinamiche del potere e sulla fragilità delle istituzioni, temi che continuano a interrogare la società italiana.

La sentenza rappresenta un atto di giustizia tardiva, ma significativa, per la famiglia Minguzzi e per l’intera comunità, nel tentativo di lenire un dolore ancora vivo e di recuperare un barlume di speranza in un futuro più giusto e trasparente.