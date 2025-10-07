Errore umano nell’incidente di Rovagnati: indagini in corso.

L’inchiesta relativa alla tragica scomparsa di Lorenzo Rovagnati, figura di spicco nel settore alimentare, e dei due equipaggi piloti, Flavio Massa e Leonardo Italiani, continua a concentrarsi su un’area di indagine cruciale: l’analisi del fattore umano.

Sebbene le verifiche tecniche necessarie per una ricostruzione esaustiva degli eventi siano ancora in corso e l’acquisizione di dati preliminari rimanga incompleta, l’orientamento delle investigazioni, condotte con scrupolo dai Carabinieri, sembra propendere verso una responsabilità riconducibile a un errore di giudizio o a una decisione errata da parte del pilota o dei piloti.

La dinamica dell’incidente, avvenuto il 5 febbraio, ha visto l’elicottero precipitare in un campo della tenuta di Castelguelfo, in provincia di Parma, poco dopo il decollo da un eliporto privato, in condizioni di scarsa visibilità dovuta alla presenza di fitta nebbia.

La destinazione era la Brianza, dove l’imprenditore aveva presumibilmente in programma impegni lavorativi.

L’autopsia, condotta sui corpi dei decessi, ha escluso la possibilità di malori improvvisi che abbiano potuto compromettere le capacità dei piloti, confermando che la morte è stata direttamente conseguente alle lesioni riportate durante l’impatto.

La presenza del corpo di Rovagnati all’interno della cabina, in contrasto con i corpi dei piloti ritrovati all’esterno, suggerisce la violenza dello schianto e la forza con cui i corpi sono stati proiettati.

La Procura di Parma, immediatamente dopo la tragedia, ha attivato una perizia tecnica di elevata complessità, affidata a un esperto di riconosciuta competenza.

Quest’ultimo, a causa dell’ampiezza del lavoro e della necessità di analizzare dati specialistici, aveva richiesto una proroga per la presentazione del suo rapporto, inizialmente fissata per fine ottobre.

Tuttavia, l’esigenza di una valutazione approfondita dei dati provenienti dai motori dell’elicottero potrebbe portare a un ulteriore rinvio dei termini.

L’obiettivo primario dell’indagine è stabilire con certezza se la caduta del velivolo sia derivata da un cedimento meccanico, un difetto strutturale o da una combinazione di fattori tecnici.

Al momento, tuttavia, l’ipotesi più accreditata sembra essere quella di un errore umano, in cui una decisione errata durante le operazioni di volo, magari aggravata dalle condizioni meteorologiche avverse, abbia contribuito in modo determinante alla catastrofe.

Questa ipotesi, per quanto prevalente, rimane provvisoria e necessita di una rigorosa conferma attraverso l’esame di tutti gli elementi in possesso e l’analisi approfondita dei dati ancora in fase di acquisizione, con particolare attenzione ai registri di bordo e alle comunicazioni radio tra l’elicottero e la torre di controllo, se presenti.

La ricostruzione completa della dinamica, pertanto, richiede tempo e una meticolosa attenzione ai dettagli, con l’obiettivo di fare luce su questa tragica vicenda e, se possibile, di prevenire il ripetersi di simili eventi.