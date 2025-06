Esplosione e blackout a San Lazzaro: indagini sulle cause.

Un evento di natura anomala ha scosso San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, il tardo pomeriggio di oggi. Intorno alle 18:30, un’esplosione, accompagnata da un principio d’incendio, ha interessato una centrale elettrica situata in via Palazzetti, generando un’ondata di apprensione tra la popolazione e le forze dell’ordine. La sindaca Marilena Pillati, prontamente intervenuta a comunicare l’accaduto tramite il suo profilo Facebook, ha sottolineato l’assenza di feriti, una circostanza fortunata che ha mitigato la gravità dell’emergenza.Le prime ricostruzioni suggeriscono che la causa dell’esplosione potrebbe essere riconducibile a un picco di tensione, un evento che ha compromesso l’integrità strutturale di alcuni trasformatori riduttori. Questi dispositivi, cruciali per la distribuzione dell’energia elettrica, hanno subito danni significativi, innescando un incendio localizzato nell’area circostante. La dinamica precisa dell’evento è ora oggetto di approfondite indagini tecniche, finalizzate a chiarire le cause esatte e a prevenire il ripetersi di simili situazioni.L’impatto immediato dell’incidente si è manifestato con un blackout che ha temporaneamente privato di energia elettrica diverse aree della città, inclusi il centro urbano e la frazione di Cicogna. La rapidità di risposta delle squadre di E-Distribuzione, tuttavia, ha permesso di ripristinare la normale alimentazione elettrica in tempi relativamente brevi, circa trenta minuti, minimizzando l’interruzione dei servizi essenziali e riducendo al minimo i disagi per i cittadini.L’episodio ha sollevato interrogativi sulla vulnerabilità delle infrastrutture energetiche e sull’importanza di implementare sistemi di monitoraggio e protezione più sofisticati, in grado di rilevare e prevenire sovraccarichi e malfunzionamenti. La sicurezza delle centrali elettriche, spesso situate in prossimità di aree densamente popolate, rappresenta una priorità assoluta per le autorità locali e per il gestore della rete.La sindaca Pillati ha espresso un sentito ringraziamento a tutti gli operatori intervenuti, sottolineando l’efficienza e la professionalità dei Vigili del fuoco, della Polizia Locale, dei Carabinieri, del personale del 118 e degli specialisti di E-Distribuzione, che hanno operato in sinergia per mettere in sicurezza l’area e gestire l’emergenza. L’intervento coordinato di queste forze ha contribuito a contenere i danni e a garantire la sicurezza della popolazione, dimostrando l’importanza di una risposta rapida e organizzata in situazioni di crisi. L’evento si pone ora come monito per una riflessione più ampia sulla resilienza delle infrastrutture critiche e sulla necessità di investimenti mirati alla loro protezione.