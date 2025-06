Europeo di Basket Femminile: Bologna pronta ad accogliere l’Italia

Bologna si appresta ad accogliere un evento sportivo di rilevanza europea: dal 18 al 21 giugno, il PalaDozza sarà il fulcro di uno dei gironi finali del Campionato Europeo di Pallacanestro femminile FIBA EuroBasket Women. Un ritorno atteso, a diciotto anni di distanza dall’edizione abruzzese, che segna una svolta nel format del torneo, quest’anno distribuito su quattro nazioni – Italia, Grecia, Repubblica Ceca e Germania – testimoniando un’evoluzione nella governance e nell’organizzazione delle competizioni continentali.Il girone B, ospitato a Bologna, si preannuncia particolarmente impegnativo per le azzurre, chiamate a confrontarsi con avversarie di spessore come Serbia, Slovenia e Lituania. La qualificazione alle successive fasi eliminatorie dipenderà dalla capacità di chiudere il girone tra le prime due classificate, un obiettivo ambizioso che richiede prestazioni di alto livello e una coesione di squadra impeccabile.La squadra italiana si presenta all’appuntamento con una miscela di gioventù e esperienza. Il roster, composto prevalentemente da atlete under 30, è guidato dalla capitana Laura Spreafico, veterana di 34 anni che, ironia della sorte, vivrà la sua prima esperienza agli Europei. La possibilità di rappresentare il proprio paese davanti al caloroso pubblico di Bologna rappresenta per lei un sogno che si realizza.La conferenza stampa di presentazione, tenutasi in Regione Emilia-Romagna e con il coinvolgimento del Comune di Bologna, ha visto la partecipazione del governatore Michele de Pascale, delle assessore regionali e comunali allo sport, e del presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci. Quest’ultimo, con la sua consueta retorica appassionata, ha sottolineato l’imprevedibilità dello sport, evocando il sorprendente trionfo della Danimarca ai Mondiali di calcio del 1992, un evento che ha riscritto i pronostici e sovvertito ogni aspettativa. Petrucci, forte della sua lunga carriera sportiva, ha ricordato come decisioni strategiche, come l’ingaggio di coach Tanjevic in passato, abbiano portato a successi inaspettati. L’Europeo di Bologna rappresenta per lui una sfida personale, un tassello mancante in una bacheca già ricca di trofei.Il richiamo al passato, con l’argento conquistato dalle azzurre nel 1995 a Brno, aggiunge un ulteriore significato all’appuntamento bolognese, offrendo un’opportunità di riscatto e di riaffermazione a livello internazionale. La storia del basket italiano femminile è costellata di successi, dall’oro a Roma nel 1938 al bronzo a Cagliari nel 1974, ma i recenti risultati non hanno mantenuto lo stesso livello di brillantezza.Presenti alla conferenza stampa anche il coach Andrea Capobianco e l’intera squadra, unitamente al capo delegazione Roberto Brunamonti, figura storica del basket italiano e punto di riferimento per la Virtus Bologna. Il suo messaggio, denso di motivazione, sottolinea l’importanza del lavoro di squadra e della trasformazione da gruppo di individui a vera e propria squadra, un processo iniziato mesi prima e culminato nell’appuntamento bolognese. L’Europeo rappresenta l’occasione per scrivere una nuova pagina nella storia del basket femminile italiano, alimentata dalla passione dei tifosi e dalla determinazione delle atlete.